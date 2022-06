Esposa y madre ocupada: ¿mantienes el contacto contigo misma?

Así es como intento prevenir lo que me gusta llamar "perderme en la confusión"

Soy mamá. Esto está arraigado en cada parte de mi día, desde el olorcillo revelador de otro pañal apestoso hasta la pregunta continua: «¿Qué significa esto, mamá?», o los gruñidos y chillidos inarticulados de un niño pequeño que aún no puede hablar.

También soy esposa. Tengo el privilegio y la cruz de compartir toda mi vida con otro ser humano de manera íntima y permanente. Creo absolutamente que ser esposa y madre es el rol y la vocación más importante que tengo; y que merece la mayor parte de mi tiempo y atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Pero a veces me pregunto si estoy dejando que mis responsabilidades me consuman demasiado. ¿Me estoy volviendo cada vez más resentida por la rutina diaria, pero me niego a afrontarlo? ¿O estoy usando mi maternidad y mi matrimonio como escudo y muleta para impedirme trabajar en mí misma o crecer en mi vida espiritual?

He tenido que pensar en estas preguntas y responderlas de manera seria. Así es como he intentado prevenir lo que me gusta llamar «perderme en la confusión».

1 Tengo que averiguar qué es importante para mí

Aquí hay una pregunta que me ayudó a discernir. Si mis hijos y mi esposo murieran en un accidente automovilístico mañana, ¿qué seguiría siendo importante para mí y qué haría?

Para empezar, sé que todavía tengo trabajo que hacer en mi vida de oración. Mi relación con Dios es la más importante de mi vida, por lo que tendría que continuar priorizando mi tiempo con Él como lo hago ahora.

En segundo lugar, sé que me gustaría continuar desarrollando mis amistades.

Definitivamente quiero y necesito el apoyo de otras mujeres en este momento como esposa y madre. Necesitaba apoyo cuando era soltera y no tenía hijos; y sé que pase lo que pase en mi vida en el futuro, quiero que otras personas compartan mi vida. Sacar tiempo para construir relaciones es vital para mi bienestar y mi identidad.

Luego, trato de explorar y hacer tiempo para mis intereses. En este momento, estoy en racha, y he encontrado formas concretas de explorar mis intereses cada mes.

2 Qué me gusta hacer

Me encanta leer y soy parte de un club de lectura que se reúne mensualmente. Puedo usar algunos de mis dones como voluntaria para un centro de embarazo en crisis, y estoy discerniendo con una comunidad laica de carmelitas que también se reúne mensualmente. Además, soy parte de un pequeño grupo de mujeres que quieren crecer en virtud y santidad y nos reunimos una vez a la semana.

Esto significa que, al menos una vez a la semana, tengo alguna forma de explorar mis intereses y hacer conexiones y amistades más sólidas con personas que comparten mis deseos y metas.

No llegué a este lugar de la noche a la mañana, y significó esforzarme mucho, unirme a grupos en los que era la persona nueva, o incluso comenzar o organizar grupos cuando había una necesidad.

3 Pido lo que necesito

Además, durante este proceso, descubrí cuánto necesitaba para comunicar lo que deseo. No podría hacer todo esto sin el apoyo de mi esposo. A lo largo de nuestro matrimonio, hemos podido reconocer mejor lo que la otra persona necesita.

Al aprender a comunicarnos, aunque sea entrecortadamente y lentamente con el tiempo, tenemos una mejor comprensión de qué tipo de tiempo e interacciones nos ayudan a mantenernos renovados y recargados.

Soy más introvertida y he aprendido mejor a identificar y comunicarme cuando estoy abrumada y necesito tomarme un descanso de las reuniones y actividades. Trato de estar dispuesta para cuidar a los niños cuando él tiene la oportunidad de pasar tiempo con amigos y explorar sus intereses. Y del mismo modo, él se asegura de que yo pueda salir de la casa cuando lo necesito.

He dedicado algo de tiempo y energía a pensar en quién soy y qué necesito. He programado tiempo y he salido de mi zona de confort. Siempre hay más trabajo por hacer, sin duda. Pero el esfuerzo ha valido la pena, y con un buen sistema de apoyo y por la gracia de Dios, siento que soy más yo misma que nunca.