Colombia: Ingrid Betancourt y una oración de perdón a la Virgen

“Hoy pedimos perdón a la Virgen María por mencionar su nombre de forma indebida durante esta campaña. Le pedimos que nos dé el don de la palabra perfecta, nos bendiga con una elección que sea de su corazón y nos una y reconcilie pasando por encima de cualquier agravio”.

Así fue como se expresó a través de las redes sociales la excandidata presidencial y reconocida a nivel internacional por haber estado secuestrada por las FARC durante unos ocho años, Ingrid Betancourt.

El video en el que se la ve postrada de rodillas frente a la imagen de la Virgen surgió como respuesta al modo en que ha sido usado su nombre en la campaña electoral de Colombia, cuya segunda vuelta será este 19 de junio.

Pero la grabación tiene lugar, principalmente, tras los dichos del candidato presidencial Rodolfo Hernández (a quien expresó su apoyo) y quien había señalado lo siguiente en el programa Señal de la Mañana de Radio Nacional Colombia allá por abril de 2022:

“Yo recibo (en mi campaña) a la Virgen Santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella, a todo el mundo lo recibo, pero que no les cambio el discurso”.

Perdón por haber usado indebidamente tu nombre

“Virgen María, madre, maestra, guía nuestra, hoy vengo a pedirte disculpas como sé que lo hizo el ingeniero Rodolfo Hernández acompañado de todas las mujeres que lo rodean, su madre, su esposa Socorro y su vicepresidenta Marelen Castillo, por haber utilizado indebidamente tu nombre en esta campaña”, se la escucha decir en el video a Bentacourt.

En la oración de Betancourt también se hace referencia a los colombianos que se sintieron heridos con las palabras ofensivas vinculadas a la Virgen. Y finalizó:

“Te pido que cualquiera que sea el resultado de esa votación, sea acorde con tu corazón y nos permita pasar por encima de todos los agravios, de todas las visiones diferentes y opuestas para unirnos, reconciliarnos y abrazarnos como un pueblo devoto a tu nombre y poder construir todos juntos la Colombia que tu sueñas para nosotros. Gracias Virgen María, madre nuestra, amén”.

En tanto, tras esta oración, las repercusiones continuaron. Esto llevó a que Betancourt incluso volviera sobre el tema. Por ejemplo, en diálogo con Vicky en Semana indicó: “Pues yo creo que se lo debía a la Virgen. Le debo mucho a ella, yo sé que hay gente que no cree, yo soy de las que creen y para mí la Virgen es una personal real que ha tenido acciones en mi vida, que yo he visto. Sería mentirosa diciendo que no las he visto”.