Justin Bieber: nueva enfermedad y refugio en Dios

Publicó un video en sus redes comunicando que padece el síndrome de Ramsay Hunt

El célebre cantante pop canadiense Justin Bieber publicó el 10 de junio en sus redes un video dedicado a sus fans en el que explica que, una vez más, se halla con problemas de salud y que eso lo obliga a suspender, al menos transitoriamente, los shows que tenía previsto para el futuro cercano. Se trata esta vez del “síndrome de Ramsay Hunt”, debido al cual está con la mitad del rostro paralizado, tal como queda en evidencia en la publicación hecha por el mismo artista.

Dicho padecimiento es provocado por el virus de la varicela-zóster, la enfermedad que se caracteriza por erupciones internas y externas. Cualquier persona que haya tenido esta enfermedad en el pasado puede más adelante desarrollar el mencionado síndrome.

“Quería ponerlos al tanto de lo que está sucediendo. Obviamente, por lo que ustedes pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt, es por este virus que ataca el nervio en mi oreja y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve…” explicó Bieber en su video.

Tras lo cual solicitó a sus fans que comprendan la situación. “Así que para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de mis próximos shows, sólo estoy, obviamente, físicamente no capaz de hacerlos. Esto es bastante grave, como pueden ver. Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que calmarme”, expresó el cantante.

Si bien dijo tener una actitud optimista ante la situación y espera poder superarla lo antes posible (se trata, de hecho, de una enfermedad que tiene cura, de modo que eso alimenta la actitud positiva), no está claro aún por cuánto tiempo deberá alejarse de los escenarios.