“Al menos tú, ámame”, clama hoy Jesús. ¿Lo harás?

Hubo un cuadro extraordinario del Sagrado Corazón de Jesús en la casa de mi abuelita.

Me encanta hablar de esto y es lógico, pasé largas temporadas de niño en la casa de mi abuela en Costa Rica. La llamaba “Mamita”. Era una tierna abuelita.

Íbamos todos los veranos de enero a marzo, mi mamá, mis hermanos y yo. La casona de mi abuela era de madera, de esas casas antiguas del barrio La Dolorosa, que poco existen en el San José actual.

Una vez te escribí de ello contándote mis aventuras con el Sagrado Corazón de Jesús, cuyo amor me ha sostenido a lo largo de estos años.

No te imaginas la cantidad de lectores que me escribieron para compartirme: “En casa de mis abuelitos tenían un cuadro similar”.

Cuántas gracias alrededor de esta hermosa devoción…

Hoy he pasado el día con esta jaculatoria en los labios:

Y sentí la necesidad de hablarte de esta bella devoción que podría cambiar tu vida para siempre. ¿Conoces la historia?

La aparición de Jesús y sus impactantes palabras

Jesús se le apareció en 1673 a una monja de la Visitación, santa Margarita María Alacoque para hablarle de esta devoción y las promesas con las que bendeciría a sus devotos.

Hay unas palabras de Jesús que siempre me han estremecido el alma de dolor y tristeza. Le dice a santa Margarita:

“He aquí este Corazón, que ha amado tanto a los hombres, que no se ha reservado nada hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor, y en respuesta no recibo de la mayor parte sino ingratitud, ya por sus irreverencias y sus sacrilegios, ya por su frialdad y desprecio con que, me tratan en este Sacramento de Amor”.