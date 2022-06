¡Nos jugamos la vida! ¿Por qué hay que manifestarse en Madrid?

El próximo 26 de junio serán muchos lo que, en Madrid, se manifestarán “en defensa de la Vida y la Verdad”. Más de 200 organizaciones representativas de la sociedad civil española convocan esta marcha que fue presentada en Rueda de Prensa

El lema será: “’¡Nos jugamos la vida! ¡Basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana!’” y, según explicaron, uno de los elementos que identificarán a los participantes serán los abanicos que repartirán los organizadores.

Durante la rueda de prensa Jaime Mayor Oreja, promotor de NEOS, (una de las organizaciones convocantes) explicó que: “España se encuentra gobernada por una serie de procesos donde el más grave consiste en reemplazar y destruir un orden social basado en fundamentos cristianos por un implacable desorden social”.

“Queremos decir ¡Basta ya! No podemos mirar a otro lado frente a este proyecto de ingeniería social que intenta cambiar la conciencia de los jóvenes”, afirmaba el exministro del interior.

Por su parte, Josep Miró i Ardevol, coordinador de la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad explicó que la razón fundamental de la manifestación es la nueva ley del aborto: “Para estas leyes, el que nace no existe, no aparece ni siquiera en la ley». «No dialogan, no hacen caso, el único camino que queda es movilizarse», aseguraba.

Carmen Fernández de la Cigoña, directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia y miembro de la Asociación Católica de Propagandistas aseguraba que la nueva ley: “mata porque se olvida del niño y atenta contra la familia”. “Es una ley que coacciona y empuja a las niñas a entender que no hay otras alternativas”, aseguró.

Más allá fue Juan Carlos Corvera, presidente de Educatio Servanda, que relacionó la nueva ley del aborto con la eutanasia, la de educacion, la ley trans, la de protección del menor o las manipulaciones en los libros de texto: “Asistimos a un agresivo proceso de ingenieria social que ataca al corazón de la familia”.

¿Por qué hay que manifestarse? Los organizadores lo explican en su manifiesto: