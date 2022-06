¿Qué tiene que ver Jack Black con el salvamento del Apolo 13?

La madre de este gran comediante hizo historia cuando nació su famoso hijo. Descubre por qué

¿Sabías que el reciente premiado como “Genio de la Comedia”, Jack Black, es hijo de una famosa científica de la NASA?

El comediante Jack Black, el 5 de junio de 2022, fue premiado por su trayectoria con el premio ofrecido por la MTV Movie Awards.

Entró al palco con mucha energía, saltando y saludando como uno de sus personajes favoritos, Kung-fu Panda; y al recibir el premio dijo:

«Genio de la Comedia. Vamos, ¿están bromeando?, ¿para qué?, dijo Black. No me merezco esto, pero lo tomo».

Pero, hoy no vamos a hablar de él; o quizás un poco sí. Hablaremos de su madre y de su nacimiento.

Mujer todoterreno

Jack es hijo de Judith Love Cohen, ingeniera de la NASA. Con dos títulos universitarios a sólo 29 años de edad, fue la única estudiante de ingeniería mujer en su universidad.

Judith trabajó en la construcción del Telescopio Espacial Hubble, y fue una pieza fundamental en el salvamento de la tribulación del Apolo 13.

Una mujer de aquellas incansables, capaz de hacer varias cosas al mismo tiempo. Y lo podemos constatar el 28 de agosto de 1969, cuando nació su tercer hijo Jack.

Ese día, la ingeniera estaba a punto de encontrar la solución de un problema que hasta entonces había impedido el funcionamiento del AGS (Abort-Guidance System). Es decir, un sistema de respaldo que proporcionaba la capacidad de interrumpir – en caso de fallo – el principal sistema de guía del Módulo Lunar.

Justo en ese momento, rompe las aguas y debe salir corriendo al hospital. Rápidamente tomó todo lo que podía para continuar con su trabajo mientras estaba de parto.

Obviamente en el hospital fue un espectáculo ver a esta mujer en pleno trabajo de parto, que continuó impávida trabajando desde la cama, entre el papeleo y las llamadas telefónicas de emergencia a la NASA.

Un día especial

El personal médico no tenía idea que allí, en ese lecho de parto, una mujer estaba por cambiar la historia, asegurando el funcionamiento del sistema de interrupción, en caso de fallo, de la misión espacial Apolo 13.

Sin Judith, no hubiésemos escuchado nunca la famosa frase «Okay, Houston, we’ve had a problem here» (Houston, tenemos un problema); después de que una explosión de un cilindro de oxígeno dañara el módulo principal y obligara a los astronautas a usar el módulo de repuesto.

Gracias al utilizo del sistema AGS, los astronautas pudieron volver a casa sanos y salvos.

Sin duda, ese 28 de agosto fue un día muy especial: Judith, cambiaba la historia resolviendo un problema «salvavidas» de la NASA; y nos regalaba a quién años más tarde sería uno de los más famosos comediantes de nuestra época.

También escritora motivacional

Mamá, ingeniera, bailarina, profesora y también escritora. La Cohen ha sido y continua a ser una mujer influyente para otras jóvenes, motivándolas con su testimonio y palabras. Ofrece también distintos seminarios y cursos a mujeres, para que sigan carreras de ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas. Esas carreras consideradas «más para hombres».

En 1990 y creó una editorial, Cascade Pass. Su libro inspiracional You Can Be a Woman Engineer (Tu puedes ser una ingeniera mujer) vendió más de 100.000 ejemplares. Además escribió cerca de 20 títulos infantiles.

Luchó fuertemente por los derechos de las mujeres en el lugar de trabajo; hasta conseguir que algunas ofertas de trabajo en las empresas fueran tanto para hombres como para mujeres.

Y aunque falleció de cáncer el 25 de julio de 2016, esta mujer tenaz, combativa, brillante y profesional, continua influyendo en el camino de afirmación de las científicas de hoy y de mañana.

Porque conocer la maravillosa Creación de Dios es algo abierto a todos, es una manera más de acercarse Él, en modo «tangible».