Campeón de la Copa del Rey y profesor de religión

El entrenador del BeSoccer UMA Antequera seguro que tuvo alguna ayudita divina. Su club ganó la Copa del Rey de futbol sala desde la Segunda División

El BeSoccer UMA Antequera es un equipo de futbol sala de la segunda división española. Hace una semanas hizo historia al imponerse a los “todopoderosos” clubs de primera y conseguir lo que nadie ha conseguido. Ser campeón de la Copa del Rey de futbol sala llegando desde la segunda división.

Pero, el equipo, semiprofesional, en el que la mayoría de sus jugadores son estudiantes de la Universidad de Málaga tiene otra particularidad: su entrenador es profesor de religión.

@cduniversidaddemalaga

José Antonio Borrego Tete es profesor de Religión en dos colegios públicos de la provincia de Málaga. Fue jugador de fútbol sala en clubes de primera y segunda división. Hace poco volvió a su tierra natal y los responsables de la UMA le animaron a que retomara sus estudios. “Terminé la carrera de Educación Física y luego completé la especialidad de Religión, porque me ilusionaba mucho ser profesor de esta asignatura», afirma en un reportaje a Alfa y Omega.

Es cristiano, católico y practicante. Pertenece a las comunidades neocatecumenales y siempre tiene muy presente el hecho religioso. “Dios te ama», dice y confiesa que «mis jugadores conocen mis valores y hacen las típicas bromas sobre eso de vez en cuando», pero cuando alguno se lesiona o pasa por dificultades «no dudo en hablarles de Dios, porque sé por experiencia propia que Dios ayuda, y así se lo transmito».

Su método de entrenamiento y sus clases de religión van de la mano. Lo primero son los valores. Por ejemplo, Tete saltó a los medios de comunicación por un gesto de juego limpio inusual. Su equipo marcó un gol mientras un jugador contrario estaba lesionado en el suelo, y él ordenó a sus jugadores dejarse meter otro gol para compensar la situación.

«Al final no pudimos ganar el partido, pero tenemos unos valores a los que no quiero renunciar. Muchos padres me dijeron después que para ellos eso que hicimos fue una victoria», destaca en el reportaje de Alfa y Omega. «La fe y la religión están muy relacionadas con nuestra vida de todos los días».

@cduniversidaddemalaga

Defiende la transmisión de valores en todo momento y la importancia de la clase de religión: “Veo que muchos chicos hoy están vacíos y sin valores, y por eso creo que más que nunca es necesario que tengan esa referencia de la religión y de Dios. Es algo que tiene que ver con la vida y con la propia historia de nuestra civilización», afirma: «Para muchos niños, la Religión es el único contacto que tienen con todo lo que tiene que ver con Dios en su vida».