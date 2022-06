¿Confías en Dios? Te dará la paz que tanto buscas

Lee la Biblia, está llena de versículos sobre la confianza, que te ayudarán en esos momentos difíciles que atraviesas

«Os dejo la paz, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde» Juan 14, 27

Se me acercó una persona conocida para hacerme esta pregunta:“Tú, que crees en Dios, y me dices que es bueno, respóndeme: ¿Por qué siendo Todopoderoso permite el sufrimiento?”

Era una pregunta recurrente que a menudo me hacían.

Debo confesarte que a veces cuando tengo una inquietud y no conozco la respuesta acudo a las Sagradas Escrituras. ¿Te pasa igual? Leer la Biblia ha marcado un antes y un después en mi vida.

Sufrimiento y libertad: la respuesta de la Biblia

Recordé al profeta Habacuc que también tuvo la inquietud y le hizo a Dios esa pregunta:

«Tus ojos son puros y no soportas el mal y ni puedes ver la opresión. ¿Por qué, entonces, miras a los traidores y observas en silencio cómo el malvado se traga a otro más bueno que él?». Habacuc 1, 13

Empecé a hablarle del libre albedrío, la libertad que tiene la humanidad para hacer el bien o elegir el mal, la forma abrupta como hemos sacado a Dios de nuestras vidas y nos rebelamos contra su amor.

Al final le comenté la parábola del sembrador que encontró trigo y cizaña creciendo juntos en sus sembradíos.

«Los siervos del amo se acercaron a decirle: «Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña?» Él les contestó: «Algún enemigo ha hecho esto.» Dícenle los siervos: «¿Quieres, pues, que vayamos a recogerla?» Díceles: «No, no sea que, al recoger la cizaña, arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero.» Mateo 13

Duda y confianza

Me miró dudando. Y terminé diciéndole:

“Por lo demás he decidido dejar de cuestionar las cosas malas que ocurren en el mundo y decido confiar. Me fío de Dios, me abandono en su amor, porque sé que es un padre amoroso y nos ama y al final, aunque no podamos comprenderlo, todo será para nuestro bien”.

Qué triste es la vida cuando no confiamos en Dios, por las incertidumbres, la maldad y las tragedias del mundo. Es una vida vacía, que busca sentido. San Juan decía:

«Por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en él. Dios es amor: el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él». 1 Juan 4

Qué experiencia más hermosa, experimentar el amor vivo de Dios.

La dulce presencia de Dios

Me ocurre a veces que estoy solo, cargado de problemas a los que no encuentro solución y me decido a rezar. “Padre, ayúdame”, clamo al cielo.

Rezo el Padrenuestro lentamente, con fervor y empiezo a experimentar su dulce presencia. Sé que es Dios quien complacido nos mira y nos llena con su ternura y amor, como diciéndonos:

Aquí estoy hijo. Nunca te he abandonado. Confía en mí. Vamos. Confía.

Lee la Biblia. Está llena de versículos sobre la confianza, que te ayudarán en esos momentos difíciles que atraviesas.

Poderosas frases bíblicas sobre la confianza

«Confía en el Señor con todo el corazón, y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquiera cosa que hagas, tenlo presente: él aplanará tus caminos» Proverbios 3, 5-6

Estas palabras en particular me encantan. A menudo las leo porque restauran en mí la confianza, la certeza que no estamos solos, que Dios existe, es nuestro Padre y cuida nuestros pasos con amor paternal.

«Bendito el hombre que confía en el Señor, y en el Señor pone su esperanza. Es como un árbol plantado junto al agua, que alarga hacia la corriente sus raíces; nada teme cuando llega el calor; su follaje se mantiene verde; en año de sequía no se preocupa, ni deja de producir sus frutos» Jeremías 17, 7-8

¿Te gustaría compartir tus experiencias con Dios? Te dejo mi email personal. cv2decastro@hotmail.com

¡Ánimo!

¡Dios te bendiga!