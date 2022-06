Esto es lo que nos enseña el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard

Ahora que se ha hecho público el veredicto, hay mucho que aprender de lo que ha sucedido

El mundo entero se ha visto afectado en las últimas semanas por el caso de Johnny Depp contra Amber Heard. El juicio televisado le ha dado a la audiencia mundial una idea de cómo se deshace un matrimonio, en todos sus sórdidos detalles.

El veredicto establece que «Amber Heard actuó con malicia» en sus artículos difamatorios. Con suerte, esto traerá un cierre del asunto muy necesario para Depp, e incluso para Heard, su ex esposa.

Personalmente, no he querido ser testigo de ello. Después de todo, detrás de la fama hay dos personas que parecen rotas de varias maneras y cuyo matrimonio ha fracasado. Sin embargo, aunque no he seguido cada detalle del juicio, muchos jóvenes sí. Y tal vez eso no sea tan malo, pero antes de que pienses que estoy loca por decir eso, ¡escúchame!

Enseño a adultos jóvenes en Francia que han seguido el juicio (algunos se quedaron despiertos toda la noche para verlo). Muchos eran grandes admiradores de Depp, otros querían saber más sobre todo el proceso. Y aquí radican algunos de los aspectos positivos que veo de este juicio televisado.

1 APRENDER SOBRE EL SISTEMA JUDICIAL

Johnny Depp logró algo que muchos otros demandantes no han conseguido: logró ganar un caso de difamación, lo cual es notoriamente difícil en los EE. UU. debido a las leyes de libertad de expresión.

Por lo tanto, las seis largas semanas han sido una oportunidad para aprender las complejidades de la ley, el lenguaje involucrado y las dificultades que surgen al buscar justicia en un contexto legal.

2 La justicia humana es limitada

Con mucha frecuencia escuchamos «no es justo», y luego se lanzan acusaciones de manera bastante vaga, lo que puede causar un daño significativo, emocional y, a veces, económico.

Sin embargo, algo que no se puede olvidar, especialmente como lo demostró este caso, es que la justicia en sí misma no siempre es «justa». El proceso de búsqueda de justicia significa que Depp tuvo que confiar en los cinco hombres y las dos mujeres del jurado. Tuvieron que salir a la luz detalles, a menudo espantosos. Fue humillante para ambas partes.

De hecho, a pesar de que el veredicto fue a favor de Depp, la gente puede argumentar que realmente no hay justicia cuando se ha hecho tanto daño. Y eso es una lección para muchos jóvenes. La justicia puede lograr que se reconozcan tus derechos, pero no necesariamente que se te compense por una injusticia que ha ocurrido en tu contra.

Curiosamente, el primer comentario público de Depp después de escuchar el resultado fue: «El jurado me devolvió la vida, me siento realmente honrado». Y esta es la belleza potencial y el poder de la justicia, cuando funciona. Es un proceso que puede requerir que nos miremos a nosotros mismos, reflexionemos sobre nuestras acciones y nos demos cuenta de que a veces la justicia que buscas no siempre está envuelta en un lazo bonito, y que tal vez nunca encuentres justicia en esta vida.

3 EL PAPEL DE LAS REDES SOCIALES EN NUESTRAS VIDAS

Una de las cosas más importantes que nuestros jóvenes deben aprender de este caso es cómo interactúan en las redes sociales. Desde el juicio, las redes sociales han estado repletas de miles de millones de comentarios, hashtags, insultos y, lo que es más inquietante, amenazas de muerte.

Ha habido algunos «expertos de salón» que han actuado como jurado y verdugo. Algunos han cuestionado si el juicio en sí mismo podría ser justo, con un interés tan elevado en los medios de todo el mundo.

Nuestros hijos necesitan aprender que cada comentario/opinión/emoticono que comparten puede tener consecuencias. Sus opiniones o comentarios escritos improvisadamente pueden convertirse en parte de la voz de una mafia on line y ser realmente destructivos. Hubo muchos pro-Heard que se convirtieron en pro-Depp en el tribunal de la opinión pública.

Tanto si estás de parte de Heard como si no, en un momento del juicio ella explicó que recibe constantes amenazas de muerte por culpa de esta mentalidad mafiosa. Tiene un bebé pequeño que proteger y, sin embargo, la gente piensa que está en su derecho atacarla y amenazarla desde la seguridad de su teclado. Esto no está bien, y los jóvenes necesitan ver el daño que esto puede causar.

4 EL DAÑO DE LAS ACUSACIONES Y MENTIRAS

Todos sabemos que nunca es bueno mentir. Pero a lo largo del juicio se expusieron ciertas mentiras y se demostró el daño que pueden causar a la credibilidad y al honor de una persona.

Cada palabra que salió de las dos partes fue minuciosamente analizada por abogados, expertos en lenguaje corporal, multitudes de redes sociales, fans y personas que han sido víctimas de abuso doméstico y sexual.

Mucha gente ahora está preocupada por los problemas que Heard podría haber causado a las víctimas reales de abuso sexual y violencia doméstica. Y esto quizás nos lleve a la lección general del juicio tanto para jóvenes como para adultos: tenemos que ser responsables de nuestras palabras y acciones, y ser honestos hace que ese trabajo sea mucho más fácil.