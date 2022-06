¿Qué hizo la Iglesia de Perú por los migrantes entre marzo-abril de 2022?

La Pastoral de Movilidad Humana publicó el segundo informe de 2022 sobre la situación de los migrantes y refugiados en Perú. Descubre aquí las acciones que son sinónimo de amor

Adridson Pastor caminó 14 días hacia Bogotá para luego llegar con pasajes –gracias a colaboraciones de amigos- hasta Perú. Adridson logró poner un puesto de venta de comida en la calle y reconoce que ni bien empieza a hablar con los clientes lo empiezan a identificar como venezolano.

El testimonio de Adridson, al igual que el de otros venezolanos que han logrado huir de la crisis humanitaria que se vive en su país de origen y han tenido que vivir innumerables peripecias para empezar a tener una nueva vida, aparece en un video difundido en 2021 por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú titulado “Ser migrante venezolano en Perú”.

“Sigan luchando, siempre vamos a encontrar personas buenas que nos presten el apoyo y podemos salir adelante”, expresa Adridson con mensaje de esperanza para quienes de alguna manera en la actualidad tiene que vivir una situación similar.

«Ser migrante venezolano en Perú»

La Iglesia de Perú y un informe

Las palabras de Adridson de alguna manera dejan entrever también que detrás de las situaciones más complejas, también hay personas que hacen las veces de “ángeles” y que están dispuestas ayudar.

Un claro ejemplo de esto es la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Peruana. Recientemente, tal cual publicó la Iglesia, se dio a conocer el segundo informe de 2022 (marzo-abril) que confirma lo que se estuvo haciendo por las personas que han tenido que dejar su lugar de origen (migrantes y refugiados).

Es a través de este trabajo denominado “Informe Marzo-Abril 2022: Acoger, proteger, promover e integrar a migrantes y refugiados» donde se ofrecen detalles sobre el contexto migratorio en medio de la pandemia y el regreso a la presencialidad, además de las diversas acciones que ha llevado a cabo la Iglesia.

Con respecto a algunos datos, se indica, por ejemplo, en base a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) e información de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, que son alrededor de 1.286.464 ciudadanos venezolanos los que han llegado a Perú hasta el momento de manera regular.

Por otro lado, se indica que existen 531,600 solicitudes de la condición de refugiados presentadas ante la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Una mano a quienes vienen de lejos

Acciones (amor)

En cuanto a lo que se ha estado realizando desde el equipo de Movilidad Humana y las casas de acogida ubicadas en diversas jurisdicciones eclesiásticas, del informe se desprende que la Oficina de Atención Legal ha atendido a 552 migrantes entre marzo y abril. Por su parte, la Oficina de Atención Psicológica y Social ha recibido a 476 migrantes con problemas de estrés, ansiedad, entre otras cuestiones, prosigue la Iglesia de Perú.

Aquí aparece aquello de “acoger, proteger, promover e integrar”. Pues además de estas acciones, en el informe se destacan otras como la asistencia humanitaria a través de kits de alimentos y de higiene personal, además de diversas reuniones con diversos organismos a favor de los migrantes o refugiados.

“Cerca del 60% del total de venezolanos presentes en Perú, no tienen al menos una necesidad básica cubierta, es decir, no tienen acceso a alimentos, salud o techo (…) Se suma a esta realidad que la población migrantes y refugiada no ha sido beneficiada con ninguna de las medidas de apoyo económico que el gobierno ha promovido hasta la fecha (bono económico y canastas de alimentos)”, expresa parte del informe.

En tanto, una vez más el amor detrás de estas acciones, la mano cotidiana de diversas personas como el caso de la Prelatura de Juri que a través del trabajo de Movilidad Humana dirigido por el padre Vicente Imhof sigue atendiendo a migrantes y refugiados en la localidad de Zepita, Puno. En este caso, un trabajo en coordinación con una parroquia fronteriza y religiosas que también acogen migrantes en la casa Santa Josefina Bakhita. Son ellos, en definitiva, los que confirman las palabras de Adridson con respecto a “las personas buenas que prestan apoyo”.

Ver informe completo aquí