Jireh: rock cristiano desde Dominicana

La banda presentó álbum “Nuevo Amanecer”

En 2015 Jeri Vázquez, Rafael Sánchez y Xavier Cabreja se conocieron en el colegio cristiano al que asistían en República Dominicana. “Los directores organizaban reuniones para los estudiantes y ahí se formó una pequeña banda donde estábamos nosotros tres. Y como nosotros vimos que teníamos el talento y que a la gente le gustaba lo que hacíamos, dijimos: ‘¿por qué no?’”, cuenta Rafael. Y así nació “Jireh”, banda de rock cristiano cuyo nombre remite a Jehová Jireh que significa “Él señor, mi proveedor”.

Comenzaron a escribir sus primeras canciones, aunque la tragedia nos asaltó en 2017, cuando Xavier, la voz líder, decidió quitarse la vida en medio de una profunda depresión.

“Nosotros tomamos eso que pasó para llevar un mensaje de esperanza a aquellos que lo necesitan”. Y eso es lo que efectivamente encontramos como propuesta temática de la agrupación que hace poco lanzó su nuevo álbum titulado “Nuevo Amanecer”, el cual era presentado de la siguiente manera:

“Hay mucha gente que busca una palabra de aliento, que siente que no avanza, que no tiene valor ni esperanza. Y Nuevo Amanecer es esa palabra de aliento que necesitan las personas en un momento así. Busca traer un poco de luz en un tiempo tan oscuro. No importa qué haya pasado, que tan bajo hayas caído, tú te puedes reinventar y seguir adelante”, dice Rafael Sanchez, ahora voz líder de la agrupación. Lo acompañan el ya mencionado Jeri Vázquez y Calo Malpartida (batería digital), Xavier Lara Demallistre (guitarra), Jorge Grullon (guitarra) y Hansell Genao (bajo).

Miembros del grupo Jireh Gama.Films | @jirehoficiall

“Nuevo Amanecer” es un álbum de rock con siete pistas cuya duración total no llega a la media hora. En él podemos disfrutar, además de la riqueza temática (partiendo desde la dificultad y el conflicto existenciales profundos hacia la luz de la esperanza), también un gran nivel de composición (a cargo Vásquez, Sanchez y Lara), de interpretación tanto vocal como instrumental y también de producción. Como coach vocal contaron con Denis Franco; como ingeniero de grabación estuvo Natanael Sánchez Medina; Braincrew Studio por Yohan Álvarez estuvo a cargo de la mezcla; el mastering fue hecho en Eternal Studio (Buenos Aires) por Calo Malpartida.

Durante el año 2021 la banda ya había lanzado algunos adelantos del álbum. Se trató de las canciones “Hoy Puedo Ver”, “Gracia” y dos versiones del sencillo principal del álbum, “Amanecer”, que en su comienzo dice: “Voy buscando un nuevo amanecer que dé color. Lo que hago ya no quiero hacer, pero recurro, otra vez”. Su letra es un fiel reflejo de una persona que recurre a Dios en su peor momento buscando una salida a su triste realidad.

El mensaje de esperanza está fundamentado donde debe estarlo, no tanto en los propios méritos, sino en la omnipresente gracia divina que libera:

(En el canal de youtube podrán los interesados encontrar también un video con el “makin-off” de esta canción.)

“Queremos hacer arte. El arte entretiene, pero también inspira y educa. Y nosotros deseamos tener las tres partes”, señalan los integrantes de Jireh.

Pueden disfrutar de su álbum completo (solo audio) a través del siguiente video: