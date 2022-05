El mensaje premonitorio sobre Jesús de Ellie, niña víctima de masacre de Uvalde

Lo sucedido tras un tiroteo en el pequeño pueblo de Uvalde, sur del Estado de Texas, sigue con sus ecos. Pero también han salido a la luz diversos mensajes de las víctimas, como el que se dio a conocer desde el entorno de Ellie García con un dejo de trascendencia y cielo.

La pequeña Ellie García (9) fue una de las víctimas (19 niños) del tiroteo acontecido el pasado 24 de mayo en la escuela Robb de Uvalde, al sur de Texas en Estados Unidos.

Los efectos y los ecos de la masacre perpetrada por Salvador Ramos (18) en Uvalde continúan al día de hoy. Con el pasar de los días también se fueron develando los rostros detrás de una matanza que sacudió a todos vinculada a una comunidad mayoritariamente hispana.

Pero también se fueron conociendo diversas historias cargadas de heroísmo en medio de la tragedia. Por ejemplo, lo que hizo el maestro mexicano Arnulfo Reyes, quien al proteger a los alumnos se puso como escudo y recibió varios impactos de bala. Su historia la pudiste conocer en Aleteia de la mano de Jaime Septién.

Un mensaje conmovedor y con trascendencia

En medio de historias y gestos conmovedores es donde aparecen, según se difundió en los últimos días, algunas palabras pronunciadas por la pequeña Ellie a través de la plataforma TikTok. Increíblemente, en ese mensaje, habló de Jesús y de cielo.

“Jesús murió por nosotros. Entonces, cuando fallezcamos, estaremos allá arriba con él. En mi habitación tengo tres fotos de él”, dijo Ellie en el video.

La publicación fue subida por su papá, Salvador García, y no se hace referencia explícita al momento en que fue grabado. Lo hizo, tal cual reproducen medios como Desde la Fe, un día después del tiroteo.

No obstante, que aparezca ahora no hace otra cosa más que confirmar aquello de un mensaje cargado de trascendencia y cielo. Como señal de esperanza, en medio de tanta incoherencia, la voz de una niña que habla de manera convincente sobre Jesús y lo que sucede después de la muerte no hace más que remover corazones.

Ellie García y una imagen de Jesús Jennifer Lugo

“¿Por qué sufren los niños?”

“Hay una forma equivocada de mirar la muerte. La muerte nos afecta a todos y nos interroga de modo profundo, especialmente cuando nos toca de cerca, o cuando afecta a los pequeños, los indefensos de una forma que nos resulta escandalosa”, había dicho el papa Francisco en una audiencia celebrada en noviembre de 2013 en el Vaticano.

Ante lo cual prosiguió: “¿Siempre me ha afectado la pregunta: ¿por qué sufren los niños?, ¿por qué mueren los niños?”.

Fue ahí donde el Papa señaló que si se entiende la muerte como el final de todo asusta. “Esta concepción de la muerte es típica del pensamiento ateo, que interpreta la existencia como un encontrarse casualmente en el mundo y un caminar hacia la nada”, indicó.

“Si nos dejamos llevar por esta visión errónea de la muerte, no tenemos otra opción que la de ocultar la muerte, negarla, o de hacerla banal, para que no nos de miedo”, prosiguió.

Acto seguido, el papa hizo referencia al sentido cristiano de la muerte:

“Hay un instinto poderoso -para los católicos- dentro de nosotros, que nos dice que nuestra vida no termina con la muerte”.

“Si bien nos entristece la certidumbre de tener que morir, nos consuela la promesa de la inmortalidad futura”, agregó.

Así pues, a la luz de estas palabras del papa Francisco, lo dicho por la pequeña Ellie García cobra otro significado. En el fondo, en medio del dolor y situaciones que nunca se podrán entender, su mensaje consuela.