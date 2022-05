10 habilidades prácticas que los graduados necesitan hoy

Asegúrese de que los jóvenes de su familia tengan los conocimientos necesarios para comenzar su vida de la mejor manera posible

Mientras los graduados se preparan para salir al mundo, estarán armados con mucho conocimiento académico, pero ¿tendrán todas las habilidades prácticas necesarias para prosperar en el mundo de los adultos ?

Aquí hay una pequeña lista de verificación que hemos elaborado para ayudar a su joven adulto a determinar si hay lagunas en su conjunto de habilidades para la vida. Si bien la lista no es exhaustiva, ¡estas habilidades ciertamente los llevarán por el camino correcto!

Lavar la ropa

Los padres a menudo toman la iniciativa para mantener la ropa de los niños impecable en casa, y la lavandería del campus sin duda mantuvo su ropa informal lo suficientemente limpia, pero es posible que no sepa cómo hacer el trabajo perfecto para un uso más elegante. Afortunadamente, hay muchos consejos disponibles con solo hacer clic en un botón, desde usar la lavadora hasta lavar la ropa delicada a mano .

Máquinas de lavandería. Fot. archiwum Marek Wituszyński

Planchado

Tu ropa puede estar toda limpia, pero ¿cómo quitar esas arrugas? Es una tarea que mucha gente odia hacer. Sin embargo, cuando se presente a trabajar en su primer día, querrá lucir como si hubiera hecho un esfuerzo. Hay muchos tutoriales en línea, pero este de Good Housekeeping también señala las partes difíciles del planchado que realmente te ayudarán a vestir bien.

Cambiar un neumático

Debe aprender a cambiar una llanta tan pronto como obtenga su permiso de conducir; sin embargo, es una de esas cosas que se pueden descuidar.

Aprender algunas habilidades básicas de bricolaje

Desde pintar una habitación hasta colocar estantes, hay algunas habilidades esenciales que todos deberían saber. Afortunadamente, si tus padres no te las han mostrado, hay una gran cantidad de videos en línea que pueden guiarte a través de los procesos necesarios para ciertos trabajos domésticos.

Aprender a pintar te resultará muy útil a lo largo de tu vida.

Aprendiendo a coser

Es muy importante poder reparar tu ropa. Esto no solo te ahorrará dinero, sino que también es mejor para el medio ambiente. Así que tómate el tiempo para averiguar cómo coser un botón y subir el bajo de unos pantalones, y sentirás una gran sensación de satisfacción. ¡También puede resultarle muy relajante!

Equilibrar su presupuesto

Es esencial aprender algunos buenos hábitos de dinero lo antes posible. Es una buena idea elaborar un presupuesto para mantenerte bien encaminado. Trata de ser realista y, si puedes, asegúrate de ahorrar algo de dinero para proyectos más grandes, emergencias, estudios de posgrado, una primera casa o incluso tu jubilación (esos años pueden parecer lejanos, ¡pero se acercan rápidamente!). Aquí hay una plantilla imprimible gratuita de College Life Made Easy.

Pagar facturas (sensatamente)

Es posible que ya estés acostumbrado a pagar facturas, pero es importante asegurarse de que las está pagando correctamente. En primer lugar, no te arriesgues a recibir multas pagándolas tarde (es una buena idea configurar alertas), y también asegúrate de que estás pagando la cantidad correcta, ya que a veces las empresas también cometen errores. Pero también asegúrate de verificar tu saldo bancario para evitar cargos por sobregiro.

Finalmente, vale la pena revisar todas tus suscripciones y pólizas de seguro. Es posible que estés pagando por cosas que realmente no usas, o puede que haya mejores ofertas en el mercado. Vale la pena tomarse el tiempo para mirar a tu alrededor adecuadamente, y podría valer la pena seguir el consejo de tu banco o de amigos que tienen grandes ofertas.

Buen manejo del tiempo

La vida universitaria puede ser un poco más relajante que el mundo real. Obviamente querrás causar una buena impresión en el trabajo, así que investigue sobre los mejores viajes al trabajo y siempre tenga un poco de margen para llegar a tiempo en caso de un problema. No te hará ningún daño llegar temprano. No solo te dará un momento para relajarse antes del ajetreado día que tienes por delante, sino que también podrás conversar con otros colegas a quienes les gusta llegar temprano.

Comunicando efectivamente

Especialmente después del COVID-19, muchos jóvenes han dependido en gran medida de la interacción a través de varias plataformas en línea tanto para su trabajo como para su vida social. Pero recuerda, es importante volver al mundo real y comunicarse de manera efectiva con los demás. Aquí hay algunos consejos para desarrollar esas habilidades de comunicación .

Sin duda tus padres te lo han dicho, pero no hay nada mejor que saludar a las personas con una sonrisa y un buen contacto visual. Y también es importante asegurarse de usar las formas correctas de saludar a otros en línea. De hecho, un joven que tenga fuertes habilidades de comunicación escrita realmente se destacará entre la multitud.

Sin embargo, es igualmente importante recordar al comunicarse en línea que las generaciones mayores pueden no ser tan expertas en tecnología y es posible que no tengan toda la jerga que tú tienes. Así que ten paciencia con los demás si no están al día, y no seas tímido al sugerir nuevas aplicaciones que puedan ser útiles en el lugar de trabajo; simplemente tómate el tiempo para explicarlo de manera reflexiva.

Y finalmente …

Si bien esto no es técnicamente una habilidad, es una muestra de sentido común que mi madre compartió conmigo y que he mantenido durante toda mi vida: «Nunca dejes una habitación con las manos vacías». Es un hábito que ahorra tiempo y te ayuda a mantener una casa ordenada. Es un hábito que vale la pena seguir, especialmente si estás cansado después de un largo día de trabajo, y ordenar la casa parece una tarea difícil.