El Camino de Teresa de Ávila depara revelaciones sobre la santa

Acaba de presentarse, en un evento virtual internacional, el Camino de Santa Teresa de Jesús, que une las ciudades que la vieron nacer y morir. El acontecimiento reveló aspectos poco conocidos de la santa

Teresa de Ávila (1515-1582) sigue sorprendiendo 441 años después de su fallecimiento. Así se pudo constatar durante el encuentro virtual internacional de presentación del Camino de Santa Teresa de Jesús que ahora une a las localidades castellanas de Ávila y Alba de Tormes.

Invitado por la Fundación DeClausura, el padre Arturo Díaz, capellán del Convento de la Encarnación de Ávila, presentó esta ruta de dos días (se recorre en general en un fin de semana), y reveló algunos de los aspectos poco conocidos de la santa mística.

Año Jubilar Teresiano

Ante todo, el sacerdote reveló que las personas que se sienten particularmente cerca de esta santa están viviendo momentos especiales y poco conocidos por el resto de la Iglesia: el Papa Francisco ha aprobado la convocación del Año Jubilar Teresiano, que se está viviendo en estos momentos, por dos motivos.

En primer lugar, el Papa Francisco ha concedido a la diócesis de Ávila un Año Jubilar con motivo del Cuarto Centenario de la Canonización de Santa Teresa de Jesús (tuvo lugar el 12 de marzo de 1622), tras la petición realizada por su obispo, monseñor José María Gil Tamayo.

Este jubileo se está extendiendo durante año y medio, entre el 12 de marzo de 2022 y el 15 de octubre de 2023, debido a que se une también con el Año Jubilar Teresiano que, de forma periódica, concedió el Papa Francisco a la diócesis cada vez que la fiesta de Santa Teresa coincida en domingo (circunstancia que se verificará el 15 de octubre de 2023).

Según explico el padre Arturo, el Papa considera que sería una pena esperar al centenario de su fallecimiento para convocar un jubileo, dado que se trata “de una figura tan atractiva y buscada” por quienes tratan de encontrar a Dios. Este gesto de Francisco servirá para que la memoria de Santa Teresa se mantenga siempre viva y dinámica en la Iglesia.

¿Qué fue la transverberación?

El Camino de Santa Teresa de Jesús comienza en el Convento de la Encarnación de Ávila, del que fue superiora, donde vivió el período más largo de su vida, permaneciendo casi ininterrumpidamente desde 1535 hasta 1574.

En este monasterio se encuentra la Capilla de la Transverberación, en recuerdo de una experiencia mística que la santa experimentó en 1560 en su celda, y que relata en su “Libro de la Vida”.

Estando en gran unión con Dios, según ella misma después reveló, sintió cómo su corazón era traspasado por una lanza, fundiéndose por completo en el amor de Dios.

En la capilla, que conserva la celda de la santa, se halla una gran placa conmemorativa que dice: “Este tierra que pisas es santa”.

Las visiones de Santa Teresa se sucedieron sin interrupción durante dos años y medio (1559–1561). Varios testigos contemplaroncómo levitaba sobre el suelo en algunos de estos éxtasis. Obras de arte pictóricas así lo han recogido durante siglos. Hoy en día la ciencia no es capaz de explicar estos fenómenos de levitación.

El corazón, objeto de estudio médico

Tras dos días de compartir, rezar, caminar… los peregrinos concluyen el Camino de Santa Teresa en la ciudad de Alba de Tormes, donde se encuentra el sepulcro de Santa Teresa.

El padre Arturo Díaz explicó que el proceso de canonización, según el Concilio de Trento, exigió la apertura de su sepulcro de santa Teresa.

“A los nueve meses de su muerte, encontraron a una santa Teresa que parecía que se estaba durmiendo”, explica el sacerdote. “Su cuerpo permanecía incorrupto”.

“Entonces, los médicos de Salamanca, solicitaron al obispo la licencia para sacarle el corazón para poder analizarlo. Por lo tanto, su corazón no se extrajo como reliquia, sino como estudio médico para verificar que el organismo no había ingerido toxina, lo que pudiera explicar que el cuerpo se conservara de esa manera. El estudio dio negativo, no hay ninguna toxina. De ese modo, el corazón extraído se convirtió en una reliquia extraordinaria”.

“Al día de hoy ves en Alba de Tormes el corazón, a un metro, un órgano musculoso”, indica el sacerdote.

Estas y otras revelaciones ofrecidas por el padre Arturo Díaz LC pueden volver a revivirse en este vídeo que presenta el XII encuentro en torno al claustro organizado por la Fundación DeClausura.