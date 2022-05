¿Cómo ser religiosa? 5 requisitos y 7 pasos para el discernimiento

Toda mujer que quiera consagrarse a Dios en la vida religiosa necesita sentir ante todo la “llamada del Señor”; ahora bien, hay requisitos y pasos a tener en cuenta

¿Eres cristiana y te has preguntado alguna vez qué te pide el Señor? ¿Has sentido la llamada a la vida religiosa? ¿Quieres consagrarte a Dios en el desposorio de la vida consagrada?

Muchas mujeres, en particular jóvenes, se sienten interpeladas por estas preguntas. Aleteia las responde gracias a la contribución del sacerdote Raúl Muelas, vicario episcopal para la vida consagrada de la Archidiócesis de Toledo.

Los 5 requisitos básicos

1 Bautismo y Confirmación

Toda aquella mujer que quiera ser monja debe haber recibido los sacramentos del Bautismo y la Confirmación. Estos dos sacramentos son de obligado cumplimiento, ya que constituyen el fundamento de la vida cristiana. No en vano, cuando presenten la solicitud para entrar en una orden o congregación religiosa, deberán acudir con las partidas oficiales, que pueden solicitarse en la parroquia.

2 Soltera o viuda

Es requisito ser soltera o viuda. El hecho de ser monja implica, aunque de manera simbólica, “casarse con Dios”. Por este motivo, antes de formar parte de una orden o congregación religiosa hay que presentar una partida negativa de matrimonio, documento que certifica que la persona no está unida por el enlace matrimonial. Si una mujer ha estado casada, necesita haber recibido la sentencia de nulidad matrimonial por parte de un tribunal eclesiástico (que constata que, en realidad, ese matrimonio nunca existió).

3 Sin descendencia a cargo

No tener descendencia o, en el caso de tenerla, acreditar que esta ya no depende para su sustento de la madre que toca a las puertas de la vida religiosa. El hecho de tener hijos no impide que se tomen los votos, pero estos no pueden depender económicamente de la solicitante.

4 Buena salud

Poseer un buen estado de salud es fundamental. Deben ser conscientes que deben dedicarse en cuerpo y alma a Dios. Y esto, en contra de lo que se pueda pensar, requiere de una buena condición física. No en vano, muchas congregaciones solicitan un certificado médico que lo acredite.

5 Requisitos de edad

Existen requisitos mínimos de edad. Se necesita tener al menos 16 años para poder acceder al noviciado, período de prueba y formación que las congregaciones u órdenes religiosas prevén como preparación inmediata antes de profesar los primeros votos religiosos de pobreza, castidad, y obediencia.

Por otro lado, no existe un límite máximo de edad para entrar en la vida religiosa. Esta decisión depende de cada congregación, aunque suele ser siempre algo muy difuso, ya que siempre se está en condiciones de sentir la “llamada del Señor”.

7 pasos que pueden ayudar

en el discernimiento

Cuando una mujer se plantea entrar en la vida religiosa, en realidad, se plantea responder a la llamada de amor de Dios para entregarle su vida a Él. Necesita, por tanto, un auténtico camino de discernimiento espiritual. Estos pasos le ayudarán en este discernimiento.

1 Oración

En ella podremos encontrar a Jesucristo y experimentar su amor. El Espíritu Santo afinará el oído para que pueda escuchar, tener fortaleza y audacia para responder.

2 Percepción

Para descubrir lo que Dios quiere de nosotros, necesitamos hacer silencio exterior e interior.

3 Información

Los caminos para realizar la vocación consagrada son múltiples, por ello, es necesario el conocimiento de las diversas vocaciones y carismas.

4 Reflexión

La vocación es para toda la vida, por ello, es importante hacer una profunda reflexión sobre este camino.

5 Acompañamiento vocacional

Es un recurso que se tiene que aprovechar, pues el acompañante vocacional motivará y ayudará a percibir los signos de la voluntad de Dios. La joven que quiera entrar en una orden o congregación religiosa podrá pedir consejo a alguna religiosa de vida consagrada experimentada o a algún sacerdote.

6 Decisión

Cuando se descubre lo que Dios quiere de uno, llega el momento de realizarlo.

7 Acción

Una vez tomada la decisión, ¡hay que lanzarse! Sin dejarse vencer por el miedo o dudas.