El presidente de Sony habla de «perdón» para Will Smith

Cuando todavía pesan duras críticas sobre el actor, opina sobre el comportamiento del actor y el futuro de la película "Bad boys 4"

Están a punto de cumplirse 2 meses desde la fatídica noche de los Oscar en que Will Smith arruinó su fama hasta ese momento con el ya famoso bofetón al presentador Chris Rock.

Quedaba un gran interrogante acerca de qué iba a ocurrir en el futuro con el actor y cómo afectaría el mal paso del artista a los y contratos proyectos que ya estaban en marcha. Todos tenían en mente «Bad Boys 4». ¿Se rodará? ¿Qué hará la productora, Sony, con su estrella?

Ayer el presidente de Sony Pictures, Tom Rothman, lanzó una lanza en favor de Will Smith. Cuando le preguntaron si el actor iba a quedar fuera de la saga tras el acto de agresión, respondió que no, que sigue estando en el cartel de «Bad Boys 4» y que no se plantearon cambio de coprotagonista.

Tom Rothman, presidente de Sony Pictures. Shutterstock | Joe Seer

Tom Rothman quiso dejar claro qué ocurre con esta popular saga y desmintió los rumores acerca de su posible cancelación: «No. Eso fue incorrecto. Esta película ha estado en desarrollo y aún lo está. No había frenos que pisar porque el coche no se movía«, dijo Rothman. Habrá más aventura para los rebeldes policías Mike Lowrey (Smith) y Marcus Burnett (Martin Lawrence).

«Conozco a Will Smith desde hace muchos años, y sé que es una buena persona.«

«Una muy buena persona que tuvo un mal momento»

Rothman concedió una extensa entrevista que dio pie a que valorara la acción de Will Smith la noche de los Oscar. Dijo:

«Fue algo muy desafortunado lo que ocurrió, y no creo que me corresponda a mí comentarlo, excepto para decir que conozco a Will Smith desde hace muchos años, y sé que es una buena persona. Ese fue un ejemplo de una muy buena persona que tuvo un muy mal momento, delante de todo mundo.»

Perdón y redención

Rothman se apresuró a romper otra lanza en favor de Smith:

«Creo que su disculpa y su arrepentimiento son auténticos, y creo en el perdón y la redención«.

Cartel de la tercera entrega de la saga «Bad Boys». Sony

Tom Rothman tiene 67 años y una larga trayectoria en el mundo del cine, con cargos en las majors de Hollywood: 20th Century Studios, Columbia, TriStar… Desde 2015 está al frente de Sony Picture Motion Picture Group. Está casado desde 1989 y es padre de familia. Conoce bien la profesión, la agresividad de los negocios y la vida de los famosos. También conoce por propia experiencia qué suponen los errores que quedan a la vista de todos.

En su caso, Tom Rothman todavía hoy tiene que lidiar con la equivocación que cometió años atrás, estando en 20th Century Studios, cuando se negó a llevar adelante la película «Deadpool»porque creyó que sería un fracaso. «Deadpool» fue, contra su pronóstico, uno de los filmes más taquilleros del año 2016.