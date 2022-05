Cómo aprendí a abrazar la hospitalidad desaliñada en medio del caos familiar

Nadie es perfecto. Nuestras casas no son perfectas. No debemos permitir que estos hechos destruyan nuestro disfrute del tiempo con las personas que amamos

Si alguna vez has tenido la «suerte» de visitar nuestra casa, ha recibido la mejor hospitalidad que una familia con seis niños pequeños puede brindarle. Probablemente te he dado un recorrido por casa, aconsejándote en el camino que pases por encima de las pilas de zapatos y juguetes sucios, que desvíes la mirada de los platos sucios en el fregadero y, oh, oye, agradezco que no hagas comentarios sobre nuestras sillas, platos y tazas de comedor que no coinciden.

Después del recorrido, probablemente te serví una taza de café. (Lo siento, los niños se bebieron toda la leche y derramaron todo el azúcar, así que no puedo ofrecértelos). Siéntete libre de reírte mientras me ves luchar para abrir una botella de vino sin un sacacorchos porque los niños lo perdieron.

Nadie dijo nunca que no entretengamos adecuadamente a nuestros invitados.

Obviamente, no somos los anfitriones más pulidos. Sin embargo, no dejemos que eso nos detenga, porque la vida es demasiado corta para no pasar momentos relajantes con buenos amigos en una buena conversación. Estamos en la posición afortunada de que la mayoría de nuestros amigos también tienen hijos pequeños y entienden que la vida familiar es desordenada. Nuestra casa está desordenada, de hecho, incluso después de arreglarnos para los invitados.

Haciéndolo de todos modos, desorden y todo

Mi teoría es que, aunque pensemos que es vergonzoso, a nadie realmente le importa o se juzga el uno al otro por las sutilezas de las cenas. Nadie se va de una fiesta quejándose de que la cocina no estaba perfecta o que la pieza central de la mesa no estaba a la altura y, sin embargo, nos presionamos mucho para convertirnos en anfitriones perfectamente pulidos, tanto que la ansiedad hace que muchas personas se nieguen a recibir visitas en su hogar. Creemos que todo el mundo nos juzga y nos compadece silenciosamente, un miedo que rápidamente detiene la hospitalidad.

Mientras tanto, mi única reacción después de pasar una noche con amigos es lo agradable que fue la conversación y lo agradecido que estoy por la invitación. Podríamos haber pasado la noche en los escalones de cemento de la casa bebiendo vino en vasos de plástico, por lo que a mí respecta. El punto no es cuán impresionado estoy. Todo lo que recuerdo de estas visitas es la calidad de la confraternidad.

Ahora, a algunos anfitriones talentosos les encanta hacer todo lo posible por las fiestas. Cuando lo hacen, lo agradezco… siempre y cuando se diviertan armándolo. Si el anfitrión está ansioso, estorba toda la experiencia. Pero he estado en fiestas en las que, como el anfitrión estaba relajado y pasando un buen rato, fue increíblemente divertido.

Me pregunto si la hospitalidad en la era de las revistas sobre amas de casa ha sufrido precisamente porque ha cambiado del concepto de disfrutar el tiempo con amigos y se ha convertido más en impresionar a los demás. De alguna manera nos hemos convencido de que, para que una velada sea exitosa, nuestros invitados deben salir asombrados y atónitos por la calidad de la comida, la ambición de la decoración y la limpieza y el buen gusto moderno de las habitaciones.

En secreto, sabemos que no podemos cumplir con esas expectativas, y que el precio de intentarlo es un día estresante de limpieza profunda, por lo que no entretenemos a los amigos en absoluto. Es demasiado intimidante. Como resultado, todo el mundo está más solo.

Nadie es perfecto. Nuestras casas no son perfectas. No debemos permitir que estos hechos destruyan nuestra hospitalidad y el disfrute de nuestros hogares con las personas que amamos.

El santo que allanó el camino para la hospitalidad desaliñada

Tal vez, con su fiesta próxima el 26 de mayo, una buena inspiración en el bello arte de la hospitalidad es San Felipe Neri. Neri no se cansaba de organizar charlas, grupos de discusión y demás tertulias en un humilde salón que tenía arriba de su parroquia. También dirigía grupos de amigos en viajes a pie a otras iglesias, deteniéndose en el camino para picnics informales. Nada de él estaba pulido, pero a la gente le encantaba pasar tiempo con él. Su don para la hospitalidad generosa creó una comunidad vibrante.

Neri no fue un anfitrión perfecto. Desde entonces, su versión de la hospitalidad se ha denominado «desaliñada». Las personas a las que entretuvo también pueden haber sido desaliñadas, no lo sé, pero ciertamente no eran perfectas. Neri no era un maestro chef y probablemente no sabía cómo doblar las servilletas de la cena en forma de cisnes. Su propósito era pasar tiempo con las personas que amaba, compartir una comida juntos, orar juntos, reír, hablar y ver jugar a los niños. ¿No es eso de lo que se trata cuando hablamos de la hospitalidad?

La hospitalidad se trata de personas: la oportunidad de pasar tiempo con ellos y permitir que nuestras vidas se entrelacen. Eso es lo que hace que esas tardes sean tan memorables, las conexiones que hacemos y la simple alegría de los lazos comunitarios. Cuanto más auténticas sean nuestras reuniones, mejor. Si eres Martha Stewart, genial. Si todo lo que puedes hacer es pedir pizza que todos comen directamente de la caja, también es genial. Ser tu sin estrés. Sin ansiedad. Te sorprenderá lo mucho que a la gente le encanta pasar el rato en tu casa.