“Amo a los gobernantes”: El potente mensaje del obispo que inició ayuno indefinido

La situación del obispo nicaragüense Rolando José Álvarez, que inició ayuno y oración tras denunciar hostigamiento y persecución de parte del régimen de Daniel Ortega, sigue generando repercusión. En las últimas horas se anunció la eliminación de la parrilla de televisión por cable del Canal Católico y desde el clero de Metagualpa se ofreció respaldo al obispo. En medio de esto también un mensaje que invita a la reflexión

«En esta jornada de Oración y Ayuno, quiero decirles que les amo, les amo con el corazón a mis hermanos obispos, sacerdotes, al pueblo fiel de Dios, también decir que amo a estos hermanos policías que están rodeando el templo de Las Colinas, a los que ayer me anduvieron persiguiendo”.

Así se expresó en la homilía del viernes 20 de mayo Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Metagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí. Lo hizo desde la parroquia Santo Cristo de Las Colinas, sitio desde se encuentra tras anunciar horas antes el inicio un ayuno indefinido y oración tras denunciar hostigamiento y persecución de parte del régimen de Daniel Ortega.

Pero Álvarez fue más allá y de manera contundente, a través de un mensaje que invita a la reflexión, expresó: “Amo a la jefatura nacional de la policía que son los que recibiendo órdenes las dan, amo a los gobernantes, yo no tengo nada contra ustedes».

«Una vez más les digo, no guarden odio en el corazón, porque el odio no solo envenena, sino que hace morir en vida a una persona. El que odia en realidad no vive. El que odia está ya en vida muerto», sentenció.

Eliminación de Canal Católico y más apoyos al obispo

Lo sucedido con Álvarez sigue generando máxima atención en Nicaragua. Según informaron agencias como EFE, este viernes, dos patrullas de la Policía amanecieron frente a la parroquia en la que Álvarez se encuentra de manera indefinida cumpliendo un ayuno con agua y suero.

Precisamente, tal cual explicó el propio Álvarez, quien también invitó a los fieles en Metagalpa y Estelí a unirse al ayuno y oración, lo que busca es tratar de evitar que la persecución policial injustificada sea vista como algo normal, tal cual recuerdan medios locales como El Confidencial .

Álvarez -quien también ofreció una rueda de prensa improvisada este viernes en la que hasta llegó a decir que Ortega quiere “una Iglesia muda”, pero que «si la Iglesia callara, las piedras gritarían”– está dispuesto a continuar con la medida hasta que finalice el asedio policial que sufre.

A pocas horas de estos anuncios, también trascendió (ver tambiénEl Confidencial) que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) ordenó a operadores de cable sacar de su propuesta al canal 51, Canal Católico.