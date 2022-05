Escasez de leche de fórmula en EE.UU. ¿Qué está pasando?

Una carencia de un 43% del producto tiene a los padres preocupados, sobre todo los de escasos recursos. En respuesta, muchas mujeres donan su leche materna

Vas al supermercado a buscar la leche de fórmula que toma tu bebé y lo que encuentras son anaqueles vacíos… pocos creerían que eso podría pasar en un país como Estados Unidos, pero es lo que está sucediendo. Según Datasembly, una firma de recolección de data de productos, a principios de mayo había una escasez de un 43% de leche de fórmula. Sin duda, una cifra alarmante, que ha llevado incluso a algunas tiendas a racionar el número de productos que cada persona se puede llevar (si es que los hay).

¿Cuál es la causa?

Desde la pandemia, la producción de leche de fórmula se había visto afectada por los problemas en la cadena de suministros, pero venían solucionándolo poco a poco. Lo que terminó de intensificar la crisis fue cuando se descubrió un presunto lote contaminado de leche de fórmula de Abbott Laboratories el pasado mes de febrero. El mismo laboratorio dio a conocer el problema y retiró el producto.

Leche de fórmula. Shutterstock | Dragana Gordic

Este laboratorio es uno de los cuatro fabricantes de leche de fórmula que controlan el 90% del mercado estadounidense y, luego de que a cuatro niños le detectaran infecciones bacterianas tras consumir sus fórmulas (dos de ellos fallecieron), se inició una investigación federal y debieron cerrar su fábrica en el estado de Michigan luego de que se encontraran fallas en las condiciones sanitarias.

Afecta a los más desfavorecidos

Aunque muchas familias se ven afectadas por este desabastecimiento, las más pobres son especialmente perjudicadas. Casi la mitad de la leche de fórmula en Estados Unidos es comprada a través del programa Wic, que fue diseñado para ayudar a las mujeres y niños de escasos recursos económicos. Abbott Laboratories proveía de fórmula a casi la mitad de los bebés beneficiados con el programa Wic.

Las mamás de escasos recursos son las más perjudicadas en esta etapa de escasez en Estados Unidos. Shutterstock | Monkey Business Images

¿Y la leche materna?

Un tema que puede ser polémico, pero hay que recordar que muchas mujeres no es que no quieren dar pecho, sino que no pueden por alguna enfermedad o no producen leche suficiente e igual deben completar con fórmula. Además, algo que poca gente sabe es que en la mayoría de Estados Unidos no hay permiso post-parto remunerado; por lo tanto, muchas mujeres se ven obligadas a regresar a sus trabajos a los pocos días de dar a luz porque necesitan de su sueldo para el sustento familiar, lo que no les permite amamantar ni extraerse como quizá quisieran.

Un gesto de solidaridad

Casualmente, hoy 19 de mayo es el Día Mundial de la Donación de Leche Materna, que quizá otros años no había tenido tanta relevancia como este 2022 en Estados Unidos. Las autoridades americanas han advertido el peligro de comprar leche materna por internet, ya que no saben su exacta procedencia o si fue almacenada correctamente (además de exponerse a un posible fraude); sin embargo, algunas mujeres que tienen bancos de leche, trabajan desde casa o producen de sobra, así que han decidido donarla a centros de ayuda para colaborar con los bebés que se ven afectados por esta escasez.

La importación de leche de fórmula podría ser una solución momentánea mientras se arregla la situación (el 98% de la fórmula que se vende en Estados Unidos es local), pero los aranceles son sumamente altos y las leyes sanitarias muy estrictas, así que tendría que venderse a unos precios que igualmente muchos padres no podrían pagar.

Lo que debes evitar

Si vives en Estados Unidos o conoces a alguien que viva allí que está siendo afectado por esta escasez, recuerda que, además de no comprar leche en sitios de Internet de dudosa procedencia o personas desconocidas, debes evitar también:

diluir la fórmula “para que rinda más”, pues no le estarás dando los nutrientes necesarios a tu bebé;

necesarios a tu bebé; darle leche de vaca si tiene menos de un año;

si tiene menos de un año; preparar leche de fórmula casera (el riesgo de contaminación es demasiado alto y no cuentas con la experticia);

es demasiado alto y no cuentas con la experticia); no consultar cualquier decisión o alternativa con el pediatra.

En esta crisis, donar leche materna es una gran ayuda para madres que no disponen de la posibilidad de dar la propia a su bebé. Shutterstock | ivan_kislitsin

¿Qué se está haciendo?

Por ahora, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) y Abbott Laboratories parecen haber llegado a un acuerdo para reabrir la fábrica de Michigan con supervisión profesional independiente; pero igual tardarían unas seis semanas en volver a poner productos en los anaqueles.

Mientras tanto, también se están tomando medidas para suavizar las reglas de la FDA para las importaciones (sobre todo en cuanto a etiquetas se refiere) y así poder suplir con leches de fórmulas de otros países como México y Holanda.

Recemos a la Virgen de la Leche para que pronto se pueda solucionar esta escasez de leche de fórmula en Estados Unidos y no se vea afectada la nutrición ni el futuro desarrollo de tantos bebés.