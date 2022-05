Él cuida de cuatro hermanos. Su madre murió a su lado a causa de una bomba

Wiaczesław Jałow, de 18 años, vivía con su madre y cuatro hermanos menores en la ciudad de Wierchnotorieckie, en el óblast de Donetsk (Ucrania). El 15 de marzo, ella murió en sus brazos a causa de una bomba.

La historia del valiente joven fue contada por Radio Swoboda. “Mamá murió en mis brazos. Intenté salvarla pero no pude. Vi caer la primera bomba. Mamá se cayó, yo me senté. Ella estaba a mi lado. Después de un rato, cayó la segunda bomba y me aturdió durante unos segundos. Abrí los ojos y ella estaba acostada de lado. Sus últimas palabras fueron: «Estoy bien «. Le di la vuelta, y ahí… Yo creo que ella está con nosotros y nos ayuda mucho”, relató el joven de 18 años en entrevista con la emisora.

“A menudo recuerdo a mi madre. Simplemente no entiendo por qué. ¿Por qué ella y no yo? Mi madre también era huérfana”, añade Wiaczesław. Los hermanos permanecieron bajo el cuidado de este muchacho: 2 hermanas y 2 hermanos de 8 a 16 años .

Ahora los llama «hijos»

El joven de 18 años, a pesar de su corta edad, ahora se refiere a ellos como «sus hijos». Los hermanos viven actualmente en Drohobycz (Óblast de Lviv), donde huyeron del avance de las tropas rusas. Las autoridades locales les asignaron 2 habitaciones en un dormitorio local. En los dormitorios y escuelas de esta ciudad de 70.000 habitantes, actualmente hay aproximadamente 22 mil refugiados, principalmente del este y sur de Ucrania.