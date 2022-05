Kate Middleton, madrina de la salud mental de las madres

La duquesa de Cambridge se une a esta importante causa para ayudar a todas las mujeres que sufren de cualquier tipo de enfermedad mental en el período perinatal

El embarazo y el postparto(período que se conoce como perinatal) traen grandes cambios en la vida de toda mujer, tanto físicos como mentales.

Kate Middleton tiene años siendo una fiel defensora de la importancia de los primeros años de vida de una persona y cómo una buena o mala niñez puede determinar su desarrollo como adulto.

Recientemente, fue nombrada patrona real de la Alianza de Salud Mental Materna, una iniciativa que pone el foco en los sentimientos y emociones que la mujer experimenta durante su embarazo y después de dar a luz.

Aunque algunas de estas emociones puedan ser consideradas “normales” por el período que está viviendo (momentos de tristeza o preocupaciones que todas podemos llegar a tener), es importante que no sean confundidas con síntomas de alguna enfermedad mental, siendo los más comunes a nivel mundial la depresión y la ansiedad.

Kate sabe de qué habla

En un íntimo video, la duquesa de Cambridge comentó:

“El nacimiento de un hijo es uno de los mayores regalos de la vida. Pero también puede ser uno de los momentos más difíciles para muchas familias y no debe afrontarse en solitario (…) Los dos últimos años nos han recordado lo mucho que nos necesitamos los unos a los otros y lo vitales que son nuestras relaciones para nuestra salud y felicidad a largo plazo. Esto comienza en los primeros años de nuestra vida, cuando necesitamos una atención estrecha y continua de las personas que nos rodean para nutrir nuestro desarrollo y garantizar que tengamos un buen comienzo en la vida (…).»

La duquesa de Cambridge en una de las imágenes del vídeo. The Royal Family Channel

«Pero todos sabemos -sigue Kate Middleton- que el embarazo, el parto y los primeros meses y años de vida de un niño pueden ser muy exigentes. Los padres a menudo se sienten solos y abrumados por estos primeros años. Según los informes, alrededor del 20% de las mujeres del Reino Unido padecen enfermedades mentales perinatales. Lamentablemente, también sabemos que muchas más sufren en silencio. Nadie es inmune a la ansiedad y la depresión durante este período”.

«Es una compleja mezcla de alegría, agotamiento, amor y preocupación.»

Las enfermedades no discriminan

Hace años, ella misma confesó, a pesar de todas las facilidades que tiene siendo de la familia real, que después de su primer embarazo, llegó a sentirse muy sola. Su esposo debía viajar constantemente y tenía la presión y nervios que sentía por ser su primer hijo. A esto además, añádanle, heredero de una corona aunque no lo haya dicho:

“Incluso en mi caso, que he contado con un apoyo en casa que la mayoría de mujeres no tienen, nada puede de verdad prepararte para la difícil y abrumadora experiencia que significa convertirte en madre. Es una compleja mezcla de alegría, agotamiento, amor y preocupación. Es como si tu identidad cambiara de la noche a la mañana”, dijo en el 2017.

Ayudar a los padres y a los cuidadores de los niños, quizá no es garantía, pero sí más probabilidades de que esos bebés se conviertan en adultos más felices, porque van a ser criados por personas mentalmente sanas.

Esto no quiere decir que no estés feliz por la llegada de tu bebé o seas una desagradecida de la ayuda que puedes o no estar recibiendo.

No es normal que estés triste, irritable o preocupada por largos períodos de tiempo; o que ya no te dé felicidad cosas que antes sí; que tengas constantes crisis de autoestima o que te sientas culpable todo el tiempo… estos pueden ser síntomas de depresión o ansiedad, y es mejor descartar una posible enfermedad mental con un profesional y ser tratada a tiempo. Esto no quiere decir que no estés feliz por la llegada de tu bebé o seas una desagradecida de la ayuda que puedes o no estar recibiendo. Es una enfermedad como se trataría cualquier padecimiento físico, sólo que afecta la mente.

Un tema que necesita ser hablado

Esta organización de la que es patrona la duquesa de Cambridge sólo beneficia directamente a las mujeres inglesas. Igual es muy positivo que una figura pública con la influencia y visibilidad de ella hable de estos temas. A veces pueden ser tabús en la sociedad. Así se logrará que alguna mujer que la escuche se sienta identificada y tome la iniciativa de buscar ayuda profesional. También que otros países se sumen a iniciativas como esta.

No es un acto egoísta, recuerda que atender tu salud mental te ayudará a ti, a tu bebé, a tu familia y a todo el que te rodea. Como también indicaba Kate Middleton, ahora madre de tres, en su video anunciando el patronazgo:

“Es fundamental que todas las personas que puedan tener problemas reciban el apoyo adecuado en el momento oportuno, para que puedan compartir estos sentimientos sin miedo a ser juzgadas y puedan acceder a la información, la atención y el apoyo que necesitan para recuperarse”.

Mamás felices, niños felices.

Este es el vídeo de Kate Middleton: