Diez cosas que cambian después de los 30 años

¿Entonces el hombre se vuelve aburrido? La verdad es que no, aunque tengo que reconocer que hoy no quiero ir a la fiesta, prefiero no salir de mi habitación y acostarme más temprano. ¡Pero eso no es todo!

¿Edad adulta o madurez?

Solía ​​pensar que mi decimoctavo cumpleaños sería un punto de inflexión en mi vida. Que me despertaría más inteligente, más maduro y que todo me estaría permitido. No sé lo que me estaba imaginando en ese momento: después de todo, fui a la escuela secundaria, leí cómics y mis padres me dieron dinero, porque no ganaba nada, sin contar el trabajo ocasional, es decir, correr cada dos semanas por el centro comercial vestido como una salchicha.

Entré en la edad adulta de forma natural sin ni siquiera darme cuenta. Después de los estudios secundarios, una chica que ya es mi esposa, el primer trabajo serio, finalmente mi propia empresa e hijos. Sabía que el próximo punto de inflexión sería mi cumpleaños número 30.

¿Algo está cambiando? Probablemente dirás que entonces una persona se vuelve aburrida. No es así, aunque tengo que reconocer que hoy no quiero ir de fiesta, prefiero no salir de mi habitación y acostarme más temprano. Así que mis castigos de la infancia se convirtieron en planes para el fin de semana de mi vida adulta. ¿Cambia algo más? ¡Por supuesto!

Prioridades

El cumpleaños número 30 es el mejor momento para encontrar el equilibrio. Ya te has vuelto loco, para que sepas que lo más importante es la familia, la paz, la salud y la seguridad. Y si aún no tienes hijos, tu…

¡Reloj!

El biológico. Si aún no tienes hijos, él no está haciendo tictac, ¡está haciendo un ruido, tus tímpanos están reventando! Puedes intentar atascarlo o quitarle las baterías; desafortunadamente, tienes esta edad en la que inconscientemente escucharás el tictac en tu cabeza. Y si lo ahogas por un momento, tu madre definitivamente te lo recordará.

Cuerpo

Está empezando a cambiar de… maneras extrañas. La primera arruga de la que no te puedes deshacer por nada, aunque te infles la cara de la forma más vertiginosa. Los kilos de más en lugares que ni siquiera sabías que podrían aumentar de peso. ¡Ya no es el metabolismo que solía ser!

Relaciones

Eres un compañero de conversación serio. Para los empleadores, para el banco, para sus padres. Nadie te llama «tú» . Los niños de camino a la escuela te dicen «hola», lo cual es en parte de tu agrado y en parte para hacerte reír. Pero mayormente triste. Porque finalmente notas algo como…

La fragilidad de la vida

Empiezas a darte cuenta. No eres inmortal. Solías ignorar ese dolor en tu pantorrilla, pero ahora estás en tus 30, así que tienes miedo de que sea un coágulo de sangre y morirás viendo el programa por la noche y tus gatos te comerán antes de que alguien se dé cuenta de lo que pasó.

Perspectiva

Las estaciones de radio con buenos éxitos antiguos están tocando música de los años 90. No, es imposible que sea tan viejo, murmuras para ti mismo, y luego te das cuenta de que tus raperos favoritos de la primera juventud son los abuelos.

Cualquier lugar es bueno para dormir, ¿verdad?

Sueño

¡Solo necesitas dormir más! Especialmente si tienes niños. Una siesta al mediodía, una siesta después del almuerzo: podrías dormir hasta la noche. A los 30, dormir la siesta en el sofá a la mitad del día no significa necesariamente que estés borracho.

Intuición

Este es el momento en el que puedes recostarte en el sillón, rizarte el bigote y decir que ya sabes un poco de la vida. Sientes malas intenciones en los demás, sientes falsedad. Te encuentras convirtiéndote poco a poco en ese tío molesto que siempre sabe todo mejor, porque «él ya ha experimentado lo suyo».

Noches

¿Recuerdas cuando podías divertirte hasta las 3 am y luego estar despierto en clase? Alrededor de los 30 años, tienes menos energía y quieres viajar de regreso en un autobús nocturno lleno de gente. Todavía estás a tiempo de ser una estrella de rock, hablando contigo mismo disolviendo el multivitamínico en agua tibia y acostándote a las 9:30 p.m.

Fiestas

Si las hay, suelen durar de 16 a 20 horas, hay muchos niños, hay platos coloridos y montones, montones de dulces. ¿Está bien? No sé, recuerda el punto 3.

¿Qué agregarías a esta lista?