El consejo perfecto de santo Tomás de Aquino a la hora de beber

La mayoría de nosotros disfrutamos de un cóctel ocasional, una copa de vino o una pinta de cerveza. Pero, ¿alguna vez te has preguntado dónde trazar la línea? ¿Cuál es el límite superior para disfrutar del alcohol mientras se bebe de manera responsable?

A primera vista, parece que no hay una respuesta sencilla para los católicos. El Catecismo es muy vago sobre el tema, diciendo solamente,

La virtud de la templanza nos dispone a evitar toda clase de excesos: el abuso de alimentos, alcohol, tabaco o medicinas. Incurren en culpa grave los que, por embriaguez o por afición a la velocidad, ponen en peligro su seguridad y la de los demás en el camino, en el mar o en el aire. (2290)

Así que sabemos que debemos practicar la templanza y no beber hasta un punto que no sea seguro. Pero hay muchos grados entre «nunca alcohol» y «niveles peligrosos de consumo de alcohol». ¿Cuándo sabemos que es hora de parar?

Resulta que el más grande de todos los teólogos, Santo Tomás de Aquino, tiene algunas palabras de sabiduría para nosotros acerca del hecho de beber responsablemente.

Una vez escribió: Hinc bibere usque ad hilaritatem per se quidem non est illictum. Traducido libremente, esto significa: «Por lo tanto, beber hasta el punto de la hilaridad en sí mismo no es ilícito».

Esta es realmente una guía muy útil para nosotros. “Hilaridad” aquí significa alegría y diversión alegre.

Si bebemos «hasta el punto de la hilaridad», eso podría significar un ligero zumbido o sentirse un poco «borracho». Este grado de consumo de alcohol puede ser una excelente manera de agregar alegría y calidez a una reunión.

Pero beber más allá del “punto de hilaridad”, es decir, volverse descuidado o fuera de control es ir demasiado lejos. En ese momento, el consumo de alcohol se ha vuelto desmedido.

Podemos tener en cuenta la regla de Santo Tomás de Aquino mientras tomamos bebidas este verano con amigos (¡y en cualquier época del año, claro!).

Por supuesto, disfrute de un vaso de sangría en la comida compartida del vecindario o de una jarra de cerveza con su compañero de trabajo. Solo tenga en cuenta si su consumo de alcohol agrega diversión alegre y tenga cuidado de detenerse en «el punto de la hilaridad». (No hace falta decir que conducir bajo la influencia del alcohol, incluso un poco de zumbido divertido, no está bien).

Esta también es una buena guía para compartir con sus hijos adultos jóvenes o estudiantes universitarios a medida que descubren sus propios límites con respecto al alcohol.

Por supuesto, también es importante reconocer si tienes un problema con el alcohol. Algunas personas tienen predisposición a la adicción al alcohol y otras pueden ser alérgicas o sensibles a los demás. Además, puede ser difícil tomar decisiones responsables sobre el alcohol si está deprimido, ansioso o molesto. A veces es mejor buscar una bebida sin alcohol, hay muchas buenas opciones.

Pero si puede manejarlo con responsabilidad y alguien le dice que no es correcto beberlo como cristiano, recuérdeles las famosas y encantadoras palabras de Hilaire Belloc: