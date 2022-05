Enfermo de ELA sorprende a su hija al acompañarla al altar

En la página de Facebook de la Fundación Don Gnocchi se publicó hace unos días un conmovedor vídeo que retrata algunos momentos de una ceremonia nupcial en la que un padre acompaña a la novia al altar en la iglesia del Instituto Palazzolo Don Gnocchi en Milán. Es un padre que sufre de ELA, el ingeniero Giacomo Chiametti.

El señor Giacomo sorprendió a su hija Hannah caminando a su lado, sosteniéndose con un caminador.

La tenacidad de un padre que sufre de ELA

Solo la tenacidad y el amor de un padre podrían hacer posible esta pequeña pero extraordinaria hazaña. Gracias al trabajo y profesionalidad de los fisioterapeutas que lo «entrenaron» para el evento, el hombre logró atravesar el pasillo junto a su hija y acompañarla hasta el futuro marido, Mario.

El sueño de caminar por el pasillo con su hija

Hannah, que ha vivido en Michigan durante años, quería casarse en Italia para tener a su padre a su lado en un día tan especial. Debido a la pandemia no lo veía desde hace dos años. El 3 de mayo, el día de la boda, Giacomo la sorprendió esperándola en la entrada de la iglesia, de pie con el apoyo de los médicos. Abandonó la silla de ruedas y moviéndose apoyado en un andador pudo llegar lentamente al fondo del pasillo con su hija al lado.

Los rostros sonrientes

¡Pero es precisamente la lentitud lo que hace que esos momentos sean inolvidables! Recuerdo que le susurré a mi padre el día de la boda que fuera despacio para poder disfrutar de la emoción de aquellos pasos y para que no tropezara con el vestido. Hannah no necesitó dar esta recomendación, siguió el paso del padre con el rostro sonriente.

Giacomo ha perdido el uso del habla, pero se expresa escribiendo en la computadora

Gracias a la fuerza de voluntad de Giacomo y al compromiso de los fisioterapeutas del instituto (ingresado allí desde el 2012) que le hicieron practicar durante días, el ingeniero realizó su pequeño sueño. Debido a la enfermedad ha perdido el uso del habla, pero su mente sigue siendo brillante y le permite expresarse gracias a la computadora.

La carta al Papa Francisco

Hace algún tiempo escribió al Papa Francisco:

Los hijos son esenciales para mí, Santo Padre, es la fuerza que hace que me levante cada día y es lo que me mantiene vivo…cuando vienen a visitarme me siento muy feliz.

(dongnocchi.it)