Vio que su amigo del cole necesitaba unas gafas y puso en marcha un plan

¿Qué estarías dispuesto a hacer por un amigo? Obras son amores, así que Joaquín no se quiso quedar de brazos cruzados. Cada día veía a su amigo Josué en clase con unos lentes que necesitaban la jubilación: les faltaban varillas y tornillos, y Josué y su familia hacían malabares para sujetárselos con cintas y alambre.

La familia de Josué, que vive en Arroyito, Córdoba (Argentina) no disponía de dinero para cambiarle las gafas al pequeño.

No conforme con esa situación, Joaquín -con nueve años- decidió llegar hasta donde pudiera para conseguir unas gafas para Josué. Así que fue a su casa, contó todos su ahorros y se los fue a entregar a su amigo.

No solo eso. Él mismo se grabó en vídeo para pedir ayuda a otros:

“Los que tiene están atados con un alambre y con cinta. Su mamá no puede comprarlos ya que está sin trabajo”, dijo Joaquín ante la cámara. Y su papá lo subió a su perfil de Twitter.

Me ayudan a compartir? Mi hijo Joaquín está juntando unos pesos para ayudar a su compañero Josué que necesita anteojos nuevos! Estaba ahorrando para ir a ver a Los Pumas a San Juan en Agosto pero prefiere usar sus ahorros en los lentes para su compañero! Twitter haz tu magia! pic.twitter.com/9umA0iu05p — Viajo con 3 Sabandijas 🇦🇷🇧🇷🇦🇷 (@gabitocordobes) April 30, 2022

Las palabras de Joaquín resonaron con fuerza. Y es que a eso se añadía el mérito de Joaquín porque se desprendía de unos ahorros que había ido guardando para ver al equipo de Los Pumas en San Juan el próximo mes de agosto.

Decenas de personas decidieron hacer sus pequeñas contribuciones para lograr las gafas del pequeño Josué. Y en poco tiempo se logró el objetivo.

Como el bien es difusivo, la iniciativa llegó a manos de una óptica que decidió regalar los anteojos completos a Josué.

Josué no podía creer lo que acababa de conseguir para él su amigo. Habló con el diario Arriba Córdoba y dijo: “Muy agradecido con Joaquín, gracias por comprarme los anteojos, que Dios te bendiga”. Luego, los dos niños se fundieron en un abrazo en la misma escuela.

La madre de Josué, Beatriz, tampoco podía creer lo que estaba pasando. Aparecieron lágrimas en sus ojos cuando quiso explicar algo más: “Estoy muy agradecida con todo. Él tiene problemas de la vista desde los cuatro años y hace dos que no le hacíamos lentes nuevos”. “Que un niño de nueve años tomara una decisión así, me sorprendió mucho. Cada vez que veía el video en algún canal me largaba a llorar”, manifestó.

También el gesto de Joaquín ha conmovido al abuelo de José: “El corazón de Joaquín es increíble. Hay pocos que hacen esto y más un niño. No tengo palabras para agradecerle”, dijo emocionado.

Sí, la vida es hermosa

Para Débora, la mamá de Joaquín, el gesto de su hijo habla de tantas personas buenas que hay en el mundo, a pesar de que las apariencias nos dicen que todo anda mal: “Que esto sea como un comienzo de que el mundo no está perdido y que con algo chiquito se puede mejorar entre todos”, dijo.

Más atención médica para Josué

Al conocerse más el caso de Josué, también se ha sabido que el pequeño necesitará ir variando la graduación de las gafas y es posible que deba operarse. En este punto, es el padre de Joaquín -Gabriel- quien tiene muy claro que al amiguito de su hijo no le va a faltar la ayuda que necesite. “Se van a generar un montón de gastos así que vamos a tomar el compromiso de todos. Josué va a tener que ir cambiando la graduación cada tanto tiempo”, explicó.

La ayudaen Argentina se canaliza a través de: Alias: anteojos.para.josue / CBU: 0000003100121389733113.