Por qué animé a mis vecinos a casarse por la Iglesia 

Espero que se den el regalo del sacramento y las gracias y bendiciones de por vida que lleva consigo

El otro día tuve una breve conversación con una amiga del barrio en la que no dejo de pensar. Me hizo reflexionar sobre lo que significa para mí el sacramento del matrimonio.

Estábamos charlando en el parque mientras nuestros hijos corrían y el perro ladraba.

La conversación giró hacia nuestras vidas antes de tener hijos, y ella preguntó dónde vivíamos mi esposo y yo antes de casarnos. Mencioné que habíamos vivido en lugares diferentes el uno del otro.

«¡¿No vivieron juntos?!» preguntó ella, desconcertada.

En el mundo de hoy, esperar al matrimonio es una bomba conversacional. Así que traté de ponerlo en perspectiva.

“No… Somos católicos”, dije. “Así que no vivíamos juntos”.

“Yo también soy católica”, dijo, aún más confundida. “Al menos, mis padres lo son. Ellos aman a Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Entonces quiere decir que no se mudó con su marido hasta que él se lo propuso?

“No”, dije, “hasta que nos casáramos. Hasta después de la boda.»

«Ah.»

Se quedó en silencio por un momento, pensando en esta información que claramente encontró sorprendente.

“¿Así que usted y su esposo se casaron en una iglesia? Nosotros nunca lo hicimos y, sinceramente, desearía haberlo hecho”.

¿Hablamos de casarse por la Iglesia? Entonces la fiesta no es lo principal. HacKLeR | Shutterstock

Ahora bien, esto era algo nuevo. Por lo general, trato de evitar dar consejos no solicitados, pero ella dijo que deseaba que se casaran por la Iglesia, y en nuestra conversación me dio la impresión de que ella no tenía muchas personas en su vida que la animaran a seguir adelante.

Así que no pude resistirme a decir con una sonrisa: «¡Deberías hacerlo, totalmente!».

“Sí, lo pienso”, dijo, “pero es muy costoso tener una gran boda en la iglesia”.

“No, no es necesario que prepares una gran boda,” dije. “Puede ser simple, solo sus familias. No tiene que ser una gran cosa. Pero deberías hacerlo. Si quieres, puedo conectarte con el sacerdote de la iglesia al final de la calle”.

“Pero, ¿cuál es el punto de hacer una boda por la iglesia si no vamos a tener una gran fiesta?”, me preguntó.

Era casi la hora de ir a casa y mis hijos se estaban cansando. Solo tuve un minuto para responderle.

Hice una pausa por un momento para pensar. ¿Cómo podría comenzar a explicar todas las formas en que su relación se beneficiaría del sacramento del matrimonio? ¿Cómo podría describir rápidamente por qué ella debe entrar en un pacto sagrado con el padre de sus hijos, y las gracias infinitas que el sacramento traerá para ambos?

Esto es lo que me encontré diciendo…

“No se trata de la fiesta. La fiesta no importa —dije. “Cuando te casas por la Iglesia, las cosas cambian. ¿Sabes que todo matrimonio pasa por momentos difíciles? Bueno, cuando te casas por la Iglesia, recibes tanta gracia de Dios que realmente te ayuda a superar los momentos difíciles. Lo he visto por mí misma, en mi propio matrimonio”.

Me detuve, no queriendo abrumarla. Pero ella parecía intrigada.

“Hablaré con mi esposo al respecto”, dijo pensativa.

Resulta que su historia es común. Incluso hay una Iniciativa de Matrimonio Civil para parejas de habla hispana para inspirar a los católicos hispanos y latinos que están en unión civil, como mis vecinos, a buscar el matrimonio sacramental.

No me he encontrado con ella en el parque desde esa conversación, así que no estoy segura de qué decidirán hacer ella y su esposo. Pero espero que decidan casarse por la Iglesia.

Espero que se den el regalo de ese sacramento y las gracias y bendiciones de por vida que trae. He visto por mí mismo cuán poderosas pueden ser esas gracias.

Y si estás leyendo esto y tratando de decidir si vas a tener una boda por la Iglesia, espero que también te des ese regalo.