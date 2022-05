Carlo Acutis y un fantástico viaje por Brasil de la mano de un sacerdote

El protagonista es el padre Fábio Vieira, quien organiza una peregrinación con las reliquias del beato por todo Brasil

Carlo Acutis, el famoso “beato digital” y enamorado de la Eucaristía, sigue haciendo de las suyas en América Latina. Su vida y testimonio cautiva corazones en varios países. Y lo hace con más énfasis desde que fue beatificado en octubre de 2020.

Un ejemplo más de todo esto es lo que ha acontecido en los últimos tiempos en Brasil. Curiosamente también el país donde ocurrió el milagro que lo terminó haciendo beato (puedes recordar la historia aquí).

En este caso, el encargado de propagar y difundir con fuerza la figura de Carlo en “el gigante sudamericano” es el padre Fábio Vieira, párroco del Santuario Nuestra Señora de los Remedios en Ladário (Minas Gerais). Es este sacerdote quien organizó una peregrinación con las reliquias de Carlo por todo Brasil.

Según recordó el medioCanção NovaNotícias, las reliquias de Carlo ya pasaron por estados como: Ceará, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais y Goiás. Es en este mes de mayo que estaba previsto un viaje a Paraná, sitio donde el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe recibirá una de las reliquias ofrecidas por este sacerdote.

También se recuerda que el padre Fábio recibió las reliquias de Carlo de las propias manos de la madre del beato, Antonia Salzano, las que recorren Brasil en medio de un viaje fantástico que toca corazones.

“Y así, llevamos a cabo esta misión por Brasil, compartiendo la santidad, la vida de Carlo, especialmente para los jóvenes de las parroquias”, expresó el padre Fábio.

Carlo Acutis y un viaje por Brasil @devotosdecarloacutisbrasil

Un ejemplo para todos

Al momento de ser consultado sobre la influencia de Carlo, el padre Fábio fue enfático en hacer referencia a su rol con respecto a los jóvenes-

Carlo acogió este regalo en su juventud, por lo que se convierte en una referencia. Pero lo que vivió es un ejemplo para todos nosotros, su amor por la Eucaristía, por la Virgen. Yo diría que lo que hizo extraordinario fue ser un verdadero católico”, dijo.

“El amor de Carlos a Dios era tan grande que le hacía traducir sus actitudes en la ayuda a los pobres, en el amor a la Eucaristía ya la Virgen”, prosiguió.

Padre Fábio, quien lleva reliquias de Carlo por Brasil @devotosdecarloacutisbrasil

Amigo de la familia

En tanto, el sacerdote que lleva a cabo esta acción en Brasil también recordó que se considera un amigo cercano de la familia de Carlo.

Incluso, prosigue el medio local, hasta llegó a vivir con ellos durante la pandemia.

“Conozco a la familia Acutis desde 2012. Desde entonces, nuestra amistad solo creció hasta el punto de ser invitados a vivir allí y ayudar en la Fundación Carlo Acutis. En el apogeo de la pandemia, en 2020, estábamos juntos. Me doy cuenta de que todo en mi vida era Carlo. De repente, un sacerdote de Brasil dentro de su casa viviendo todo eso. El mundo sin la Eucaristía, pero yo estaba allí rezando con su familia”, expresó Fábio, quien también puntualizó que la madre de Carlo hasta lo considera una especie de “hijo mayor”.

“Todos los años voy y me quedo con mi familia. Me siento bendecido y que todo esto me puede ayudar en este camino de santidad”, agregó.