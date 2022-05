Papa Francisco: Escuchar, conocer y seguir a Jesús

Papa Francisco basó su reflexión antes del rezo del Regina Caeli en tres verbos: “Escuchar, conocer, seguir”.

En primer lugar afirmó Papa Francisco es necesario darse cuenta de que toda la iniciativa viene del Señor: “todo parte de su gracia: es Él que nos llama a la comunión con Él. Pero esta comunión nace si nosotros nos abrimos a la escucha”.

Escuchar

Por eso es tan importante la escucha: “significa disponibilidad, docilidad, tiempo dedicado al diálogo”.

“Hoy estamos abrumados por las palabras y por la prisa de tener que decir o hacer algo siempre. ¡Cuánto cuesta escucharse!¡En la familia, en la escuela, en el trabajo, incluso en la Iglesia! Pero para el Señor sobre todo es necesario escuchar”, explicó el Papa.

“Quien escucha a los otros escucha también al Señor, y viceversa. Y experimenta una cosa muy bonita, es decir que el Señor mismo escucha: nos escucha cuando le rezamos, cuando confiamos en Él, cuando lo invocamos”.

Conocer

Papa Francisco continuó hablando del verbo conocer y se preguntó: “¿yo me dejo conocer por el Señor? ¿Le hago espacio en mi vida, le llevo eso que vivo? Y, después de muchas veces en las que he experimentado su cercanía, su compasión, su ternura, ¿qué idea tengo de Él? ¿Pienso en Él todavía como un Dios distante y lejano, indiferente con mis asuntos, o lo conozco como mi buen pastor, que me conoce y me ama?”.

Seguir

Tras estas preguntas el tercer verbo, seguir y por eso explicó cómo se mueve Jesús: “Va a buscar a quien está perdido, se interesa por quien está lejos, se toma en serio las situaciones de quien sufre, sabe llorar con quien llora, tiende la mano al prójimo, se lo carga sobre los hombros”.