Outfits para ser la invitada perfecta en bodas, bautizos y comuniones

"No es la apariencia, es la esencia; no es el dinero, es la educación; no es la ropa, es la clase” (Coco Chanel).

Me parece muy necesario recordar frases de Coco Chanel, una de las grandes mujeres en el mundo de la moda, en un momento en el que a millones de mujeres Google nos ofrecerá innumerables alertas sobre artículos con títulos parecidos a “cómo ser la invitada perfecta”. Yo ya he sucumbido a varios de ellos, y he de decir que solo he guardado en mi carpeta de Pinterest dos de los outfits que me presentaban. ¿Por qué?

Porque, en muchas ocasiones, no puedo. “La moda es como la arquitectura, se trata de una cuestión de proporciones”. Y yo tengo que conocer y reconocer mis proporciones, y ceñirme a lo que a ellas les conviene. Verás vestidos y pantalones magníficos y elegantísimos en otras mujeres, que simplemente no te sientan bien (no todas disfrutamos de la arquitectura de Isabel Preysler).