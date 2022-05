El padre Marcelo Rossi y un bonito canto a la Virgen María

Un buen momento para recordar, en este mes de mayo, una canción clásica dedica a la Virgen de la mano de un famoso sacerdote y cantante brasileño que ha tenido que superar muchísimas dificultades

Marcelo Rossi es uno de los sacerdotes (carismático) más populares de Brasil y reconocido por inspirar a multitudes a través de la celebración de sacramentos y espiritualidad. Pero también, siendo uno de sus grandes diferenciales, a través del don del canto y la música.

Nacido el 20 de mayo de 1967 en San Pablo, Brasil, la vida de este sacerdote no estuvo exenta de agresiones, falsas acusaciones y hasta depresión. Por ejemplo, en 2012, había sido acusado de plagio en el extracto del libro Ágape, un éxito de ventas que vendió 10 millones de copias, tal cual recordó una nota publicada por Aleteia hace unos años.

«La depresión, el mal del milenio»

Junto a esto, el mayor reto al que se ha enfrentado el padre Rossi ha sido su lucha contra una depresión muy grave. Incluso a muchos asombró que pasara de pesar 120 kilos a 60. Pero Rossi, que recibió ayuda médica y también requirió de mucho esfuerzo personal, finalmente salió gracias también a su confianza activa en Dios.

“Alabado sea. Fui liberado y comencé a hacer algo que había olvidado. Fue a través de los elogios que empecé a salir de la depresión. No tomé ningún antidepresivo. Tomé muchos otros medicamentos antiinflamatorios que me hicieron hincharme. Incluso pesaba 128 libras. Luego comencé una dieta loca que era solo hamburguesa y ensalada. Incluso pesaba sesenta libras. Lo que recomiendo es que la gente siempre busque un profesional de la salud. Pero hay que tener cuidado de no solo medicarse. La depresión es el mal del milenio”, dijo en ese momento tal cual reproduce la nota publicada en Aleteia.

Una brutal agresión (y perdón)

Pero también el padre Rossi se hizo famoso por una estremecedora agresión durante la celebración de una misa en 2019 cuando fue empujado por una mujer desde el escenario. El video de aquel momento rápidamente se hizo viral, pero también cobró fuerza su testimonio de perdón. “Dejad a la mujer, está perdonada”, dijo en ese momento.

Un canto a María para recordar hoy

Más allá de las batallas y situaciones que ha tenido que atravesar el padre Rossi, su misión se ha mantenido intacta. Hasta el día de hoy sigue cautivando con su presencia, predicación y música.

Esto lo llevó a tener algunos enormes reconocimientos como haber recibido el Premio Grammy Latino en la categoría “Gospel” en 2002, además de la venta de millones de discos con música religiosa.

Así pues, qué mejor momento, en mayo, cuando se celebra el mes de María, que recordar una canción clásica como “María de Nazaret” en la voz del padre Rossi, claro ejemplo de todo lo que representa la confianza intacta en Dios.

A continuación la canción a María para subir el volumen y rezar cantando: