El cardenal Becciu habla del rescate de la religiosa Gloria Cecilia Narváez

El purpurado destituido declaró durante dos horas y media por la supuesta compra irregular de un inmueble en Londres por parte de un fondo de la Secretaria de Estado y “no del Óbolo de San Pedro”

El papa Francisco habría sido informado sobre los esfuerzos desde la Secretaría de Estado para rescatar a la monja colombiana secuestrada por militantes de al-Qaeda en Malí. Esto emerge del interrogatorio al cardenal italiano Angel Becciu, acusado junto a 9 personas por fraude financiero en el Vaticano.

Becciu no ha dado cifras, como especulan varios medios de comunicación, sobre dinero usado en la «operación» para la liberación de la monja colombiana Gloria Cecilia Narváez.

El cardenal destituido Angelo Becciu, acusado por la Fiscalía del Vaticano de malversación de fondos y extorsión, declaró ante la justicia vaticana por la compra irregular de un inmueble en Londres, que acarreará unas pérdidas de 217 millones de euros al Vaticano el pequeño Estado.

AFP PHOTO / VATICAN MEDIA

El supuesto abuso de poder sobre los fondos de la Secretaría de Estado

El cardenal Becciu dijo que las acusaciones son “totalmente infundadas”. Añadió que «no se utilizaron los fondos del Óbolo, sino los fondos de reserva de la Secretaría de Estado». Con pleno derecho y legitimidad.

«Contra mí se ha producido una picota pública de proporciones mundiales». El cardenal Angelo Becciu intervino en la sala, en el juicio sobre las inversiones de la Secretaría de Estado este jueves 5 de mayo de 2022.

Una larga declaración espontánea para rechazar todas las acusaciones

«Fui arrojado a las portadas de los periódicos de todo el mundo; privado de todo cargo eclesiástico; relegado a los márgenes de la Curia y de la Iglesia. Me dolió y me sigue doliendo, pues, el haber expuesto a mi familia a un sufrimiento tan lacerante como injusto».

Entre otras cosas, el cardenal habló de la «falta de fundamento y gravedad de las acusaciones» sobre el dinero enviado a la diócesis sarda de Ozieri.

La hipótesis de malversación para la cooperativa Spes. «Las únicas aportaciones impugnadas”en 2015 y 2018, “fueron para fines benéficos». Sobre el papel de su hermano Tonino, el cardenal subraya que solo recibió dinero al final del proyecto, un sueldo (1800 euro), pero que luego renunció y se pensionó.

La acusación sobre el hipotético enriquecimiento de la familia del cardenal Becciu sigue siendo “infundada”, sostuvo el acusado: Afirma que la documentación señala “25.000 euros para maquinaria en la panadería de la Cooperativa y que 100.000 euros siguen en la cuenta del obispo. Entonces, ¿de dónde salió el dinero para enriquecer a mis familiares?”, cuestionó.

Becciu, que ha recibido un permiso directo del Papa para romper el secreto pontificio y poder defender su posición, se sentó en el banquillo de los acusados del tribunal Vaticano en la 14.ª Audiencia.

El cardenal Becciu y otras nueve personas están acusadas de varios delitos relacionados con inversiones financieras de la Secretaría de Estado del Vaticano.

La colaboradora del cardenal: Marogna

Becciu también es supuestamente responsable de los fondos destinados a su colaboradora Cecilia Marogna. En este sentido, el purpurado Becciu subrayó su “fuerte” indignación “por cómo esta relación ha sido distorsionada” dañando – incluso – “mi dignidad sacerdotal” y la falta de “consideración hacia las mujeres en general».

El secuestro de la hermana Gloria

Luego indicó que Cecilia Marogna estaba “colaborando” para liberar a la hermana Gloria Cecilia Naváez, suestrada entonces en Malí. Ella “se propuso para una colaboración profesional con la Secretaría de Estado» en el ámbito de la inteligencia y la geopolítica.

El cardenal se detiene entonces en el «secuestro, ocurrido en Malí el 7 de febrero de 2017, de la hermana Gloria Cecilia Naváez, franciscana de María Inmaculada, de nacionalidad colombiana».

Antes de «dirigirme al Santo Padre», dada la sensibilidad de la emergencia, «hablé con la señora Marogna. La señora me habló de una agencia de inteligencia inglesa, Inkerman, que dijo que sería una buena conexión y que ayudaría con todas las operaciones necesarias para liberar a la hermana Gloria”.

El Papa estuvo informado y “se alegró” de los esfuerzos para liberar a la monja que fue finalmente puesta en libertad el 10 de octubre de 2021. La versión de Becciu indica que no se hizo publica la intermediación, pues el Papa entendió inmediatamente que no era necesario “exponer al Vaticano a una publicidad innecesaria y, de hecho, perjudicial”.

Pagos a Marogna

No se usa la palabra “rescate” en la declaración espontánea del cardenal. Entretanto, indica que el Papa le “dio la autorización para proceder”.

El cardenal Becciu precisó entonces que en el procedimiento para el desembolso de las sumas necesarias para la operación de liberación de Sor Gloria, «cada paso fue acordado con el Santo Padre». Incluyendo «los pagos a la señora Marogna».

Enriquecimiento de la familia: ¡Falso!

Respecto a las acusaciones de otras financiaciones para las actividades de su hermano en Cerdeña, el cardenal declaró:

La primera vez, recordó, el Papa le habló de ello cuando le convocó el 24 de septiembre de 2020, el principio de todo: «El Santo Padre me dijo que tras las investigaciones ad hoc, se le había informado de que las sumas del Óbolo de San Pedro enviadas por mí a Cáritas en mi diócesis de Ozieri habían servido para enriquecer a mis hermanos. También me dijo que le entristecía que un semanario italiano ya hubiera informado de esta grave acusación. Confieso que me quedé sin palabras, tan absurda e infundada era esa acusación”.

Entonces Becciu exclamó: «Desde hace más de un año y medio me atormenta una pregunta: ¿por qué se denunciaron estas falsas acusaciones al Santo Padre? ¿Con qué fin? ¿Cómo se puede explotar la persona del Santo Padre, creando un escándalo de una gravedad sin precedentes en la Iglesia?”.

Becciu también responde a las acusaciones de Pell

El cardenal destituido rechazó su implicación en el caso del cardenal Georg Pell: “Calumnias”: Así recordó «la vergonzosa acusación de haber incluso financiado falsos testimonios en perjuicio” del cardenal Pell, “con el dinero de la Santa Sede”.

Becciu citó en su defensa las palabras del cardenal secretario de Estado, Parolin, que – según su versión – “ha constatado” esta “innoble e insoportable inferencia».

El purpurado sin derechos “dio a conocer así «la carta del 29 de abril en la que, entre otras cosas, el cardenal Parolin afirma textualmente que: «El cardenal Pell sigue planteando dudas sobre la transferencia de 2,3 millones de dólares australianos a Australia, sospechando que estos fondos fueron utilizados por el cardenal Becciu para influir negativamente en el juicio penal en el que fue acusado de abuso de menores”.

La defensa de Becciu indica que la suma, al contrario de lo que indica Pell, “se utilizó para pagar el dominio de Internet «.catholic». Esta información fue debidamente comunicada a la Embajada de Australia ante la Santa Sede mediante la nota verbal 2112/21/RS del 18 de febrero de 2021”, constató.