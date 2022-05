Señales de esperanza en la ciudad de Nueva York

El Sheen Center está celebrando hoy un evento que celebra “la humanidad compartida que unió a los neoyorquinos de todos los ámbitos de la vida durante la crisis de Covid-19”

Señales de esperanza está llegando a la ciudad de Nueva York. Concretamente, al Centro Sheen para el Pensamiento y la Cultura en 18 Bleecker Street, a una cuadra de donde una vez estuvo el legendario club de punk rock CBGB.

La mayoría de los visitantes no saben que el centro lleva el nombre del arzobispo Fulton J. Sheen. En palabras del cardenal Timothy Dolan, ese «es el genio del Centro Sheen». Atrae a personas de todos los ámbitos de la vida, personas que no encontraría en las bancas, claramente interesadas en el arte y la cultura, que podrían terminar inspiradas «por la fe que también ha inspirado gran parte de las artes», como dice John Burger.

El Centro Sheen entiende que esta es su misión: «centrarse en lo verdadero, lo bueno y lo bello, tal como se han expresado a lo largo de los siglos» y, al hacerlo, llegar a las personas indecisas.

El evento que hoy se celebra, Signs of Hope for a Better World, Portraits of Grace, reúne a líderes de los mundos de la fe, la atención médica y los medios para celebrar la humanidad compartida que unió a los neoyorquinos durante la crisis de Covid-19.

Es, en cierto modo, una expansión de su célebre exhibición de reapertura, Portraits of Grace, un evento multiplataforma que mostró «el presente humano y divino en la experiencia de la pandemia en imágenes fotográficas y testimonios en video».

A la vez que retrataba los esfuerzos heroicos de los sanitarios, la exposición se centró en los otros héroes de la pandemia: «sacerdotes, mujeres y hombres consagrados, y laicos dedicados que han acompañado a sus compatriotas neoyorquinos de innumerables maneras, brindando consuelo en un momento de angustia, desolación; y, sobre todo, llevando el mensaje del Evangelio de esperanza y, con el tiempo, el espíritu de gozosa resiliencia».

En 2020, la ciudad de Nueva York pasó por el desastre más mortífero de su historia. Para ponerlo en perspectiva, la pandemia fue (para entonces) responsable de diecisiete veces más muertes que las causadas por los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Patrocinado por SOMOS Community Care y Aleteia, Signs of Hope for a Better World, Portraits of Grace, ofrece una plataforma de diálogo sobre las muchas lecciones aprendidas en los últimos dos años, con miras a inspirar un cambio positivo no solo en la ciudad, sino en el mundo.

Lo más importante, es que el evento está diseñado para animar a los participantes a cambiar su mirada de mirar hacia atrás en este pasado doloroso, a centrarse en un futuro esperanzador.

Entre los panelistas están el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York; el Dr. Ramón Tallaj, Fundador y Presidente de SOMOS Community Care; Scott La Rue, director ejecutivo de Archcare, y David Begnaud, corresponsal nacional principal de CBS Mornings. Elaine Quijano, presentadora de la nueva red de transmisión de 24 horas de CBS News, es la moderadora.