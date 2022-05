El Papa reaparece en silla de ruedas después de la «infiltración»a la rodilla

El Papa no pierde la sonrisa y recibe los aplausos y la alegría de las religiosas participantes en la Asamblea Plenaria de la Unión Internacional de Superiores Generales (UISG)

El papa Francisco apareció hoy en silla de ruedas en una audiencia con un grupo de líderes de órdenes religiosas femeninas en el Aula Pablo VI del Vaticano, este jueves 5 de mayo de 2022.

Asimismo ha explicado en las últimas semanas, que a causa del dolor en la rodilla, los médicos le han aconsejado que descanse la articulación.

Según una fuente vaticana, el Papa ya ha utilizado la silla de ruedas en los últimos días para recorrer algunas distancias sin caminar dentro del Vaticano y vuelva a utilizar la rodilla en los próximos días.

Entretanto, indicó que es difícil hacer “otras predicciones” sobre la salud del Papa. De hecho, el Sucesor de Pedro no ha anulado otros compromisos ya presentes en su agenda de la semana.

El Papa en la entrevista de esta semana con Il Corriere della Sera dijo que ese día, martes, le harían una infiltración en la rodilla derecha, es decir una inyección (03.05.2022).

«Perdonen si no puedo levantarme a saludarles, los médicos me han dicho que tengo que estar sentado por mi rodilla». Con educación y una amplia sonrisa, el pontífice se ha disculpado en varias ocasiones por no alzarse para saludar a los fieles o a las personas que encuentra en Santa Marta o en el Aula Pablo VI: «Tengo un ligamento roto”.

En la fotografía de hoy, el pontífice luce una gran sonrisa. Sin embargo, al inicio de la audiencia general del miércoles se le ve apoyarse con dificultad a sus colaboradores y poner cara de dolor o molestia física.

En la audiencia de Plaza de San Pedro, luego de dar varias vueltas en el Papamóvil sentado, monseñor Leonardo Sapienza ayudó al Papa para dirigirse al estrado, facilitar sus movimientos; sentarse o alzarse, de la silla desde donde predicó la catequesis semanal.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó el 25 de febrero que el Papa sufría de una «gonalgia aguda”, o sea un dolor en la rodilla.

No es la primera vez que el pontífice se ve obligado a utilizar una silla de ruedas. Tuvo que utilizar este medio de transporte durante unos días tras su operación de colon en julio de 2021.

Una fuente cercana al Papa indica que hace parte de la “normalidad” de un hombre de 85 años que se sometió a infiltraciones, no una cirugía u operación como indicaron erróneamente algunos medios.

La agenda del Papa prosigue. En efecto, la Santa Sede informó que el 15 de mayo de 2022, a las 10.00 horas, en el parvis de la basílica de San Pedro, Francisco presidirá la celebración eucarística y el rito de canonización de los beatos: Titus Brandsma, Lázaro llamado Devasahayam, César de Bus, Luigi Maria Palazzolo, Justin Maria Russolillo, Charles de Foucauld, Marie Rivier, Marie Frances de Jesús Rubatto, Maria di Gesù Santocanale y Maria Domenica Mantovani.