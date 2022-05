Dios me miró a mí y dijo: “Hoy es tu día”

Rodrygo Goes artífice de la remontada del Real Madrid ofrece su testimonio y explicación de lo vivido anoche en el Santiago Bernabéu

Imagino que a estas alturas el mundo entero conoce lo que ocurrió anoche en el Santiago Bernabéu. Minuto 89. El Real Madrid perdía y estaba eliminado. Necesitaba 2 goles y ya nadie creía en el milagro. En ese momento, un joven jugador brasileño, Rodrygo Goes perseguía con determinación un balón y conseguía marcar un gol. Ya sólo hacía falta uno.

Esta vez no iba a ser posible. Eso pensaban muchos, pero no Rodrigo y el Real Madrid. Un centro de Carvajal que roza Asensio y que finalmente cabeceaba Rodrigo al fondo de la red. Se desataba la locura. El Santiago Bernabéu volvía a vivir una noche mágica. ¿Cómo era posible? ¿Cómo se puede explicar racionalmente esta locura?

Rodrigo Goes, en una intervención para la televisión, nada más terminar el partido daba una explicación: «No puedo explicarlo. Dios me miró a mí y me dijo ‘hoy es tu día’