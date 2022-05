Amar al pueblo ruso

En un momento en que la guerra está en su apogeo en Ucrania, ¿cómo amar a Rusia? Sí, amo a Rusia. Pero amar a Rusia no significa necesariamente aprobar lo que dice o hace su líder, haber ido a la guerra contra un país vecino prohibiendo el uso de la palabra guerra…

Amar a un país, sea el que sea, es primero amar a una población viva, más que a un jefe de estado solitario en el poder autocrático.

Es preferir un pueblo vivo a un sueño de conquista imperial. Preferir la construcción de un futuro concreto a la quimérica esperanza de restaurar un pasado que quedó atrás. Que la gente viva al aire libre, en lugar de querer obligar a unos a salir en tanques o a aplaudir, y a otros a huir o esconderse en sótanos oscuros.

Amar una cultura

Amar a Rusia es amar a un pueblo. Un pueblo cuya cultura -como la de su vecino, el pueblo de Ucrania- tiene sus raíces en el alfabeto de los grandes evangelizadores de los pueblos eslavos orientales, los santos hermanos Cirilo y Metodio.

Amar a Rusia es reconocer la invaluable contribución de una multitud de escritores, pensadores, artistas y místicos de gran profundidad.

Poco importa si estos rusos eran occidentalistas abiertos a la influencia occidental o «eslavófilos» recalcitrantes.

Es amar entre los escritores, con Guerra y Paz, a Tolstoi, que se lee con interés… al filósofo errante ucraniano de Kyiv Skovoroda diciendo que “la santidad no está en la sotana, sino en el cumplimiento de la voluntad de Dios”.

A Gogol, un ucraniano rusificado de familia cosaca, genio atormentado, pionero de lo fantástico.

A Dostoievski criticando —ya…— a Occidente como infiel, pero dispensando la plenitud metafísica de los hermanos Karamazov a la luz de la enseñanza de su padre espiritual Ambrosio de Optino.

A Chéjov, uno de los primeros maestros del cuento y del teatro moderno. En el siglo XX, a Pasternak, Solzhenitsyn y Shalamov, quienes dieron testimonio poderoso de la dignidad humana para todo el mundo contra el horror totalitario.

Los dos pulmones de la Iglesia

A tantos místicos y pensadores, desde los fundadores del monaquismo ruso, hasta el padre Alexandre Men, que murió como mártir en 1990 después de haber evangelizado a la intelectualidad de Moscú y haber dicho: «El cristianismo no ha hecho más que empezar…».

Después del monje Serge de Radonège, en la escuela del icono como lenguaje bajo el signo de la Trinidad, Andréï Roublev fallecido en el siglo XV, celebrado en 1965 por el cineasta André Tarkovski a pesar de la censura, y canonizado en 1988 para el milenio cristiano de la Rus de Kiev.

Public Domain via WikiPedia

A Vladimir Solovyov, pensador de la unidad de los cristianos fallecido en 1900, embajador del diálogo ecuménico en los círculos ortodoxos, que rechazó el nacionalismo religioso en nombre de la universalidad.

Luego al poeta Viatcheslav Ivanov, fallecido en Roma en 1949 tras querer unir los «dos pulmones de la Iglesia», Roma y Bizancio, fórmula retomada por Juan Pablo II.

Después, amigo de ese Papa, al ortodoxo Serge Averintsev, poeta y profesor cristiano de la Academia Rusa de Ciencias, quien logró publicar nociones de cultura bíblica en la Enciclopedia Soviética.

El coraje de los ciudadanos

El autor de Vida y destino, esa «guerra y paz» del siglo XX, incautada por la KGB en 1962, el escritor judío ruso-ucraniano Vasily Grossman, cuya madre fue asesinada por los nazis en 1942, lo dijo todo por adelantado de nuestras pruebas actuales ya en 1955 en su admirable Madonna Sixtina, conmovedora obra maestra de humanidad y espiritualidad:

“¿Qué podemos decir ante el tribunal del pasado y del futuro? Diremos: no ha habido tiempo más duro que el nuestro, pero no hemos dejado morir lo que de humano hay en el hombre. […] Mantenemos la fe en que la vida y la libertad son una sola, que no hay nada superior a lo humano en el hombre. Es lo que vivirá para siempre, y lo que triunfará».