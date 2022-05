«No hay acuerdo entre el Papa y Putin»

La breve nota del Gobierno de Moscú apaga, por ahora, las esperanzas del Pontífice de un "cara a cara" con el presidente ruso.

El papa Francisco expresó su disposición a viajar a Moscú para reunirse con Vladimir Putin y discutir una salida pacífica a la guerra en Ucrania. Después de un silencio de dos meses, el gobierno ruso, este 4 de mayo, respondió que no será posible, o que por ahora, “no hay acuerdos sobre una reunión” entre Putin y el Papa.

Lo dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, según la agencia rusa oficialista, TAS.

«Tales iniciativas se presentan en la línea de los servicios diplomáticos. No hay acuerdos sobre reuniones, y no se hicieron», dijo el funcionario del Kremlin. Tampoco valoró la necesidad de dicha reunión. «En este caso, no hubo acuerdos al respecto y no se expresaron iniciativas concretas», concluyó el secretario de prensa de Putin.

Por su parte, el Papa Francisco ha pedido a los fieles del mundo de rezar un Rosario por la paz todos los días durante el mes mariano de mayo. Y esta mañana en la audiencia general, reiteró ese llamamiento «por la paz en Europa y en el mundo”. En la Basílica Vaticana, hoy se realiza el primer Rosario por la paz (17:00 hora).

El Pontífice reservó las palabras más incisivas para su encuentro con el primer ministro japonés, Fumio Kishida: según el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, «se abordaron cuestiones internacionales, con especial atención a la guerra de Ucrania, subrayando la urgencia del diálogo y de la paz y esperando, para ello, un mundo libre de armas nucleares«.

Respecto a las palabras de ayer del Papa sobre su voluntad de viajar a Moscú, el embajador ruso ante la Santa Sede ha sido más dialogante en declaraciones reportadas por Il Corriere della Sera (04.05. 2022)

Aleksandr Avdeev dijo “ante cualquier situación internacional, el diálogo con el Papa es importante para Moscú. Y el Pontífice es siempre un bien recibido, interlocutor”. El 25 de febrero, el Papa había visitado al embajador ruso en su oficina para pedirle se respetara la vida de los civiles y detuvieran la guerra.

Iglesia ortodoxa rusa critica palabras del Papa

Mientras tanto, la Iglesia Ortodoxa Rusa ha criticado las palabras del Papa sobre sus conversaciones con el Patriarca Kirill. «Es lamentable que un mes y medio después de su conversación con el Patriarca Kirill, el Papa Francisco haya elegido el tono equivocado para informar del contenido de esta conversación», reza un comunicado del departamento de relaciones eclesiásticas externas de la Iglesia Ortodoxa Rusa y de la agencia Interfax (04.05.2022).

Por otro lado, por primera vez, la Comisión Europea propone sancionar a una autoridad religiosa. En especial a los miembros de la Iglesia ortodoxa rusa. La idea, que forma parte del sexto paquete de medidas de Bruselas en respuesta a la guerra en Ucrania. La Comisión Europea no ha digerido la homilía del patriarca Kirill de ayer: «No queremos luchar contra nadie. Rusia nunca ha atacado a nadie. Es sorprendente que un país grande y poderoso nunca haya atacado a nadie, sólo ha defendido sus fronteras”.

Declaraciones que siguen a las anteriores bendiciones de Kirill a la guerra deseada por el presidente Putin. Una posición reiterada que, como señaló el Papa Francisco, hizo saltar por los aires el segundo encuentro cara a cara entre ambos líderes religiosos tras el único celebrado en La Habana en 2016.