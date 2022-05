Papa: «El Patriarca no puede convertirse en el monaguillo de Putin»

En una entrevista con Il Corriere della Sera, el Papa Francisco compara la guerra de Ucrania con el genocidio del Ruanda. El Papa explica la cancelación del encuentro de junio con Kirill

El papa Francisco reiteró que está listo para ir a Moscú y encontrar a Vladimir Putin. “Deténganse”, detengan la guerra es el llamamiento que lleva gritando desde el pasado 24 de febrero, cuando las tropas rusas invadieron Ucrania.

El Pontífice comparó la guerra de Ucrania con el genocidio del Ruanda. Además, explicó el motivo por el cual se anuló el encuentro de junio con Kirill en la entrevista publicada por el periódico italiano Il Corriere della Sera este martes, 3 de mayo de 2022. “El Patriarca no puede convertirse en el monaguillo de Putin”.

La salud del Papa Francisco

En el diálogo con el director Luciano Fontana y Fiorenza Sarzanini, subdirectora, quien participó en la entrevista, el Papa informó que deberá someterse a una pequeña operación, una infiltración, para superar un dolor (en la rodilla derecha) que no le permite moverse, participar como quisiera en las audiencias y encuentros con los fieles.

“Tengo un ligamento roto, se me va a intervenir con infiltraciones y se verá -dice-, estoy así desde hace tiempo, no puedo caminar. En el pasado, los papas solían ir con la silla gestatoria. Hace falta también un poco de dolor, de humillación…”.

Dispuesto a ir a Moscú, pero Putin no responde y seguimos insistiendo

“El primer día de la guerra llamé por teléfono al presidente ucraniano Zelenski”, dijo el Papa Francisco. Asimismo, explicó porqué habló primero al presidente de Ucrania y no a Vladimir Putin: “En diciembre había hablado con él para mi cumpleaños, pero esta vez no, no llamé. Quise hacer un gesto claro que todo el mundo pudiera ver y por eso me dirigí al embajador ruso. Les pedí que me explicaran, les dije «por favor, basta».

Entonces le pedí al cardenal Parolin, tras veinte días de guerra, que enviara a Putin el mensaje de que estaba dispuesto a ir a Moscú. Por supuesto, era necesario que el líder del Kremlin abriera alguna ventana. Todavía no hemos recibido una respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no pueda ni quiera acudir a esta reunión en este momento. Pero, ¿cómo es posible que no se detenga semejante brutalidad? Hace 25 años, con Ruanda, vivimos lo mismo”.

El viaje a Ucrania

El Papa no visitará Kiev porque considera que este gesto simbólico no daría paz inmediata a la población. Las mediaciones del Papa y la Santa Sede están volcadas hacia este objetivo.

“Por ahora no voy a Kiev -explica-. He enviado al cardenal Michael Czerny, (prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral) y al cardenal Konrad Krajewski, (limosnero del Papa), que fue allí por cuarta vez. Pero siento que no debo ir. Tengo que ir a Moscú primero, tengo que encontrarme con Putin primero. Pero yo también soy un sacerdote, ¿qué puedo hacer? Hago lo que puedo. Si Putin abriera la puerta…”.

¿Es Kirill el monaguillo de Putin?

¿Podría el Patriarca Kirill, jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, ser el hombre que pueda convencer al líder del Kremlin de abrir una puerta? Según Fontana y Sarzanini, el Papa al responder sacudió la cabeza y explica más detalles: “Hablé con Kirill durante 40 minutos a través del zoom. Durante los primeros veinte minutos me leyó todas las justificaciones de la guerra. Escuché y dije: no entiendo nada de esto. Hermano, nosotros no somos clérigos del Estado, no podemos usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús. Somos pastores del mismo santo pueblo de Dios. Por eso debemos buscar caminos de paz, hacer cesar el fuego de las armas. El Patriarca no puede transformarse en el monaguillo de Putin”.

Entonces, el Papa explicó el motivo por el cual se anuló – por mutuo acuerdo – un encuentro: “Tenía programado un encuentro con él en Jerusalén el 14 de junio. Habría sido nuestro segundo encuentro cara a cara, nada que ver con la guerra. Pero ahora también él está de acuerdo: dejémoslo, podría ser una señal ambigua”.

La entrevista completa en español aquí.