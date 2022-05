Falleció Ángela Hernández, símbolo de la lucha contra el cáncer y defensora de la vida

“Se aprende más en el dolor y en sufrimiento que en la prosperidad”. Aquí el mensaje en su cuenta de Twitter, el pasado 13 de abril. Ángela Hernández, una joven madre, conoció el dolor de la enfermedad durante casi tres años y se convirtió en símbolo de los valores cristianos y de la lucha contra el cáncer.

“Admiración por esta Mujer valiente y empoderada, una gran defensora de los bebés No Nacidos, de la Mujer, del derecho a la Educación de los Padres a sus hijos, ¡de la Familia!”, escribió Amada Rosa Pérez, exmodelo y defensora de la vida, al lamentar su fallecimiento, el pasado primero de mayo.

Ángela supo que tenía cáncer de seno en 2019: “Ese día me miré a mí misma, me miré al espejo y me dije ‘tú puedes´. La vida es un regalo muy lindo y toca luchar por ella”.

Desde entonces no dejó de emprender acciones y hacer constantes llamados en sus redes sociales para que las mujeres se practicaran el autoexamen, a la par que iba contando avances de su tratamiento, siempre junto a su esposo, Jefferson Vega.

Las muchas aguas no podrán apagar este amor, ni lo ahogarán los ríos.

El cielo está de fiesta con tu llegada. pic.twitter.com/GbSWA5dqcH — Jefferson Vega (@JefferVeg) May 1, 2022

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”

En una entrevista a un canal local de televisión, a finales del 2020 compartió el principio rector de su vida:

“Dios está a cargo de mí. Tengo la certeza de que el amor de Dios me cubre, me da la paz y la fuerza”.

Esa convicción y la vida de oración le dieron fuerza para resistir su segundo cáncer, en la médula ósea, diagnosticado a mediados de 2021 y del que no se pudo recuperar totalmente.

A pesar de su gran fe, a Ángela le preocupaba su pequeño hijo de tres años, Óscar David, a quien le dejó escrita la memoria de su vida, para que creciera rodeado de ella:

“La vida es efímera. Es silenciosa y rápida. No sé cuánto tiempo tenga la oportunidad de estar aquí. Solo me queda decirte que te amo. Te dejo este libro, la memoria física de mi amor, para mi amado hijo Óscar David. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.

Ángela Hernández y su familia @AngelaHer

Junto a su esposo y a su familia vivió con optimismo los últimos años, gran parte de ellos hospitalizada y, mientras su salud se lo permitía, daba entrevistas en las que se mostraba “feliz de este nuevo día que Dios nos regala, viviéndolo, disfrutándolo con amor, con alegría”.

No le faltaba el buen ánimo, incluso en los peores momentos. Así se dejaba ver en videos que publicaba: bailando con su esposo desde la silla de su habitación, contando la evolución de su tratamiento siempre con una sonrisa o promoviendo La Gira Rosa, su campaña de prevención para que cada día Colombia sea un territorio libre de cáncer de mama.

A Jefferson, quien fue su ángel guardián y su apoyo en la enfermedad, no dejó de manifestarle su amor y recientemente le dedicó un sentido tuit que tuvo cientos de comentarios: “Le pedí a Dios un esposo que me amara, y que fuera mi apoyo para cumplir mis sueños. Dios me dio más, me dio un ángel llamado Jefferson”.

Él no dejaba de manifestar su admiración por ella, una mujer fuerte y valiente, a quien llamaba “la niña, la reina, la modelo italiana” y contaba con orgullo que sustentó desde el hospital su tesis de Maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y desde la misma cama se graduó el pasado mes de marzo.