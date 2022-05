Cuando un extrovertido y una introvertida chocan en una relación

“Es propio de las tipologías que muchas veces las etiquetemos como buenas o malas, lo mejor es mirarlas desde los dos lados”

Ella: “Ah, qué chico tan maravilloso. Una verdadera estrella, siempre en el centro de atención, carismático.” Él: «Qué mujer tan hermosa, tan profunda, tan misteriosa». Describimos, por supuesto, los momentos de enamoramiento entre un hombre extrovertido y una mujer introvertida, que los llevaron a atreverse a entablar una relación seria.

La doctora Saša Poljak Lukek, especialista en terapia de pareja y familiar, profesora de educación superior en la Facultad de Teología de la Universidad de Ljubljana, habla sobre posibles posteriores escenarios en esta relación.

Los extrovertidos necesitan compañía y atención de los demás para ser felices y no necesitan mucho silencio, mientras que los introvertidos son insociables, necesitan soledad, paz, silencio. ¿Son estas diferencias realmente tan obvias?

En psicología, es muy difícil ubicar a las personas en estos dos extremos, porque todavía hay mucho de por medio. Por lo general, el temperamento de las personas se encuentra entre estos dos extremos. Es característico de las tipologías que muchas veces las etiquetemos como buenas o malas; lo mejor es mirarlas desde ambos lados.

Ser extrovertido significa poder comunicarse, traducir los sentimientos en palabras, ser sociable, confiar en todas las personas, tener una gran red social. Estas son definitivamente cualidades positivas que se benefician en la vida. Los introvertidos, sin embargo, pueden ayudar a sus seres queridos a calmarse, concentrarse y desarrollar la autosuficiencia y la autonomía. Pueden desarrollar relaciones más profundas y centrarse en las menos numerosas.

En algún momento, podemos ser más propensos a la extroversión, pero con el tiempo, el comportamiento introvertido también puede pasar a primer plano.

¿Se debe esto a pruebas difíciles en la vida?

Cada prueba o cambio en la vida, como el nacimiento de un hijo, la partida de un hijo del hogar, el inicio de una relación requiere que cambien patrones de comportamiento que antes eran funcionales, pero ya no lo son. De esta manera podemos reaccionar ante cada situación de manera diferente. Si, como persona introvertida, antes nos convenía retirarnos, ahora debemos permanecer en una relación y poner a prueba nuestro lado extrovertido.

¿Dónde están las cualidades positivas de los introvertidos en el entorno laboral?

Incluso las personas que saben estar más en un segundo plano y especialmente aquellas que saben observar bien a los demás pueden tener mucho éxito. Una vez más, podemos decir que ninguno de estos extremos de los rasgos de personalidad son absolutamente buenos, ni siquiera para el entorno laboral.

Sin embargo, es necesario que una persona pueda adaptarse y poder expresar tal omnipresencia y comunicatividad en su trabajo, cuando sea necesario, y por otro lado, poder ser independiente y adaptarse.

La doctora Saša Poljak Lukek es especialista en terapia de pareja y familiar. Fotografija je last Saše Poljak Lukek.

¿Qué pasa con la relación?

Las personas extrovertidas tienen muchas relaciones en principio, pero estas son más superficiales. Los introvertidos, por otro lado, saben cómo formar relaciones profundas y están más disponibles para los demás. Entonces aquí también es bueno que sepamos adaptar nuestra personalidad a las situaciones de la vida, que sepamos ser sociables y que, por otro lado, también podamos tener una relación más profunda con nuestra familia.

Imagina un escenario: una chica, un poco más introvertida, tímida, se enamora de un chico que es la estrella de toda sociedad. Es abierto, la conquista con su encanto, carisma. A ella le gusta su franqueza, a él le gusta su misterio. Se casan. ¿Qué suele suceder cuando la introversión y la extroversión chocan entre sí en una relación a largo plazo?

En las relaciones íntimas, a menudo nos vemos afectados por lo que inicialmente más nos atrajo de nuestra pareja. Y es en este punto cuando comienza la relación. Ahí es cuando necesitamos comenzar a cambiarnos a nosotros mismos en una relación, no por el otro, sino por nosotros mismos. Por último, pero no menos importante, entablamos relaciones porque no somos autosuficientes y, por lo tanto, también debemos estar dispuestos a desarrollarnos y crecer en la relación.

La clave en una relación, sin embargo, es que seamos capaces de construir nuestra intimidad en el sentido más amplio de la palabra. Esto significa que, a pesar de las posibles contradicciones, somos capaces de desarrollar compasión el uno por el otro, de expresar nuestros sentimientos, de permitir que el compañero/la compañera exprese nuestros sentimientos y, sobre todo, de desarrollar un interés mutuo, de poder aprender de cada uno.

«A pesar de los placeres que podemos encontrar fuera de una relación, el principal refugio siempre debe ser la relación.»

¿Es mejor vivir “separados”, al menos en un sentido social, por ejemplo que el esposo vaya a pasear y sea feliz mientras la esposa es feliz sola?

Para una relación íntima, vivir separados nunca es la solución. Es cierto que necesitamos ser autónomos y que necesitamos conocernos bien y seguir nuestros deseos y necesidades, pero necesitamos poder ejercer esa autonomía en una relación. A pesar de los placeres que podemos encontrar fuera de una relación, el principal refugio siempre debe ser la relación. La sinceridad y la confianza fundamentales deben construirse allí, donde encontramos comprensión, incluso cuando todo lo demás falla.

Fotografija je last Saše Poljak Lukek.

Supongo que un introvertido puede ponerse celoso más rápido. ¿Debe una persona ayudarse a sí misma a superar esta emoción o su pareja debe demostrar constantemente su pertenencia?

Los celos provienen de otros dolores emocionales. Incluso las personas extrovertidas pueden ser muy celosas debido a su posesividad. Pueden desarrollar una mezcla de miedo e ira que no pueden controlar más que para volverse posesivos. Si estamos experimentando celos, es bueno saber de dónde vienen, por qué están ahí y encontrar las estrategias adecuadas para manejar el miedo y la ira.

Estando celosos tenemos la sensación de que nos han quitado algo que nos pertenece. La clave es qué hacemos con estos sentimientos para superar los celos. De lo contrario, el que más sufre es el celoso, y su pareja sufre a consecuencia de las presiones que ejerce el otro.

Sucede que introvertidos y extrovertidos discuten sobre quién debe hacer más o menos caso a la sociedad. Desafortunadamente, esto también sucede frente a los niños. ¿Algún comentario suyo al respecto?

Los conflictos son una parte integral de una pareja. No podemos proteger a un niño de todos ellos. Es importante que resolvamos los conflictos de manera respetuosa. Esto les dará a los niños un modelo de respeto y resolución de conflictos. Lo que importa es la forma en que hablamos de ellos y cómo los tratamos, no que no debería haber ninguno en absoluto. Al mostrar respeto a nuestra pareja, también se lo transmitimos a los niños y su mundo, que es muy sensible.

¿Algún consejo adicional para los cónyuges católicos que son tan diametralmente opuestos?

Es importante que no se dejen intimidar por los opuestos y que sean abiertos, sinceros y compasivos entre sí. Que aprendan el uno del otro y en esta compasión desarrollen una especie de necesidad de pertenencia, para que puedan hablar de sus sentimientos y desarrollar o mantener el interés en el mundo del otro para construir intimidad.

Es importante ser consciente de que pueden entender y hablar sobre sus sentimientos a pesar de ser diferentes. En el Amor podemos crear una relación y sobre él construimos intimidad y confianza. La clave está en creer en él, protegerlo y tener una responsabilidad con él.