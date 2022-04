Un regalo con sentido para la Primera Comunión

No sabes qué regalar a un niño o niña que se prepara para vivir este día tan importante para su vida. La Fundación DeClausura tiene una propuesta que no falla

¿Qué regalar a un niño o una niña que recibirá su Primera Comunión? La respuesta a esta pregunta no es siempre fácil.

En ocasiones, tenemos miedo de que el regalo no encuentre acogida en el pequeño. Otras veces, caemos en el consumismo típico de una fiesta social.

La Primera Comunión es comienzo, no es final… Ir más allá del instante es fundamental. Comienza una nueva etapa en el proceso de iniciación cristiana de vuestro hijo, que no se puede quedar ahí. Para que la alegría no se esfume es imprescindible poner más los ojos en Dios que en nuestros deseos, gustos, y, a veces, problemas y discrepancias.

Preparar algún detalle personal que sea auténtico recordatorio del encuentro que el niño ha tenido con Dios. Este encuentro es lo verdaderamente central. Convertirse en «contrapunto» de los mensajes que incitan al consumo de inevitables y absurdos regalos. Hacer que el día sea «sencillamente distinto».

Por este motivo, la Fundación DeClausura propone, un “pack de Primera Comunión”, el mejor regalo para que en este día, los niños reciban un regalo con sentido y coherente para celebrar una nueva etapa que comienza en su vida.

El pack incluye:

Una pulsera hecha a mano por las Hermanas Concepcionistas Franciscanas del Monasterio de La Concepción en Hinojosa del Duque (Córdoba), realizada en imitación de cuero y acero.

Una tau de madera de olivo, hecho a mano por las monjas Clarisas de Alcalá de Guadaira, de 3,5 centímetros de tamaño.

Una figura del Niño Jesús tumbado sobre un borreguito, modelado en arcilla por las Carmelitas Descalzas de León. Se trata de una pieza única, no sólo por su sonrisa especial, sino porque se caracteriza por los rasgos de los cinco continentes. Mide 8 por 3 centímetros.

Una taza de cerámica con mensaje fabricada artesanalmente por las Monjas Jerónimas del Monasterio de Refet, en Lleida. Usted puede elegir el mensaje.

Un saquito cosido y bordado a mano con hilo de oro 100% natural, por las monjas Carmelitas del monasterio Madre de Dios de Olmedo, Valladolid.

Comunicar la propia fe es el mejor regalo

Es una buena ocasión para mostrar que la experiencia de la comunión transforma cada día y es Jesús quien nos da la luz que ilumina y orienta nuestra vida. No podemos convertir las primeras comuniones en meros actos festivos y sociales, en meras ferias infantiles de las vanidades.

PACK ORACIÓN PRIMERA COMUNIÓN (Varios conventos): 33,50 € (declausura.com)