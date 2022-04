El sacerdote de Kiev que lleva un chaleco antibalas sobre la sotana

El padre Andriy Bodnaruk lleva a cabo su ministerio con las familias que quedan en la capital y los soldados en los puestos de control

La asociación benéfica católica internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) ha enviado más de medio millón de euros en apoyo de los sacerdotes en Ucrania que continúan sirviendo a una población aterrorizada por la guerra. Cerca de 1.900 sacerdotes católicos están recibiendo un salario en todo el país.

Uno de estos presbíteros es el padre Andriy Bodnaruk, que desenvuelve su ministerio por las familias que quedan en la capital y los soldados en los puestos de control. También celebra la liturgia en los refugios y organiza actividades para ayudar a distraer a los niños durante la guerra en curso. Vistiendo un chaleco antibalas sobre la sotana, hace visitas pastorales a quienes han optado por quedarse, en albergues para desplazados o en sus propias casas, como una señora ciega de 90 años que vive sola con su hija. El P. Andriy lleva la Comunión a quienes la desean, y además de la ayuda espiritual distribuye paquetes de ayuda a los necesitados que compra con los fondos que recibe de AIN y otras organizaciones que ayudan en el lugar.

“Estoy haciendo lo que hacía antes: sirvo a Dios, a la Iglesia ya nuestro pueblo. Permanezco cerca de los sufrimientos que afligen a las personas. Sobre todo, trato de estar cerca de aquellos que luchan contra el enemigo y de aquellos que sufren estrés y ansiedad. También coordinamos la ayuda que recibimos de nuestros socios”, dijo el joven sacerdote greco-católico.

Sacrificios por la paz

En sus conversaciones con la gente, el p. Andriy trata de hablar sobre el amor y dice que ve este amor en aquellos que viven en Kiev. “Nuestra gente no está entrando en pánico, pero tiene una mayor necesidad de servirse y apoyarse mutuamente. Puedo constatarlo. Muchas personas, las que tenían más medios económicos, una casa más bonita y que vivían con comodidad, ahora suelen llevar chaquetas y pantalones rotos y salen al frío, día y noche, para proteger su ciudad y a sus vecinos. Son desinteresados ​​y comprometidos. Saben lo que representan. La gente está unida, sobre todo en torno a la Iglesia, porque cuando la comunidad se reúne a rezar en los albergues para desplazados logran unirse más, y la gente se responsabiliza una de la otra”.

El padre Andriy admite que teme que sus emociones puedan verse afectadas por la guerra, pero da gracias a Dios porque el silencio y la oración lo han ayudado a encontrar respuestas a las preguntas más difíciles.

El presbítero intenta transmitir a los fieles -y a los soldados- que no hay nada bueno y sagrado en la ira, y les recuerda que Cristo ha perdonado a los que le mataron, “porque no saben lo que hacen”, mientras que la Virgen oraba en silencio. El sacerdote insiste en no maldecir al enemigo para no ponerse a su nivel. La fuerza para combatir, dice, viene de la fe y la confianza en Dios.

Liturgias en el metro

El padre Andriy no está solo en su servicio. Cientos de sacerdotes en Kiev están realizando esta labor pastoral y social.

En una de las estaciones de metro de la capital, utilizada como refugio antiaéreo, los sacerdotes de la Iglesia greco-católica ucraniana celebran Misa regularmente o, para usar la definición apropiada para su rito, la Liturgia Divina.

Un sacerdote celebra, mientras que otro escucha confesiones. En este período difícil, la labor pastoral de los sacerdotes es asistida por las monjas, que a menudo cantan los himnos que acompañan la liturgia.

Cada centavo gastado es una contribución a la paz mundial

El mundo se está uniendo alrededor de Ucrania, dice el p. Andriy, y esta unidad se traduce en la ayuda que los voluntarios y la comunidad global están enviando a las ciudades ocupadas: “Agradezco sinceramente a Ayuda a la Iglesia Necesitada por su apoyo financiero durante este momento difícil. Quiero asegurarles que cada centavo gastado en este tiempo de guerra es una gran contribución a la paz mundial. Los fondos que recibimos se utilizan principalmente para gastos operativos, para comprar medicamentos y productos necesarios, y para pagar el transporte. Estos fondos también son necesarios para mantener a mi familia”.

Como muchas iglesias de rito oriental, la Iglesia Greco-católica también permite la ordenación de hombres casados, y el p. Andriy tiene esposa e hijos. Su familia, explica, se vio obligada a abandonar Kiev y mudarse al oeste de Ucrania. “Habiendo tenido que dejar todo en Kiev, tuvimos que comprar lo que necesitábamos para empezar de nuevo”. Desafortunadamente, en estas difíciles condiciones, el dinero se acaba rápidamente. Sus ahorros solo duraron hasta el final del primer mes de la guerra, explica. “No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, y es realmente angustioso, a veces empezamos a tener dudas y nos entra el pánico. A pesar del gran apoyo que recibimos de AIN, seguimos afrontando nuevos retos. Por ejemplo, no tengo auto, y muchas veces dependo de la ayuda de otros para llevar las bolsas de comida y poder llevar a cabo mi ministerio sacerdotal”.

El transporte es cada vez más caro, ya que el precio del combustible ha subido considerablemente y las reservas son escasas, ya que se reserva principalmente para los militares y otros servicios urgentes. “Tenemos que formar largas filas en las gasolineras para obtener el combustible necesario para visitar nuestra comunidad, administrar los sacramentos y satisfacer otras necesidades”.

Un momento especial para apreciar las cosas simples

El padre Andriy está convencido de que es Dios quien salva al pueblo del mal y de la desesperación. “Nos quejamos mucho de ser pobres. ¡Ahora entendemos que, si nos levantamos por la mañana con dos ojos, dos brazos y dos piernas ya es una bendición!”, exclama.

Este es un momento especial para apreciar el valor de las cosas simples. En su opinión, la guerra es también una ocasión para la reconciliación. “Cuando Cristo fue crucificado, y cuando estaba en el sepulcro, nadie notó nada diferente, pero después de esa tormenta, después de la muerte, vino la resurrección. Llegará ese período y esa resurrección”.

Este artículo fue publicado originalmente por Ayuda a la Iglesia Necesitada y se vuelve a publicar aquí con permiso. Para obtener más información sobre la misión de AIN, visite el sitio web ayudaalaiglesianecesitada.org