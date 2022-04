5 batidos reconstituyentes de las monjas para mejorar la salud

Los batidos y los zumos verdes están de moda, pero hace muchos años que las monjas, además de su deliciosos y sanos tés de hierbas e infusiones, tienen sus recetas de zumos de frutas y vegetales reconfortantes para el organismo.

A nivel nutricional los zumos no son los más recomendados porque no es lo mismo que consumir una fruta o vegetal entero.

Uno de los motivos es que un zumo no conserva la fibra, la mejor parte de la fruta o vegetal. La fibra es fundamental no sólo porque ayuda a mejorar el tránsito intestinal sino también actúa como prebiótico (alimenta nuestra microbiota).

Otra de la razones es que si comemos una fruta entera masticamos, y si tomamos un zumo no, la masticación es un paso importante del proceso digestivo, en el cual se mezclan los alimentos con la saliva (que tiene enzimas) que ayudan a digerir el alimento. Además la masticación promueve la saciedad, lo que nos ayuda a controlar las porciones que comemos.

Por otro lado, muchas veces se elige beber un zumo por la creencia de que ayuda a desintoxicar el organismo, algo que no es cierto. El hecho de licuar los vegetales no le confiere ninguna propiedad extra que ya no tengan las frutas y vegetales enteros. Además, los encargados de desintoxicar nuestro organismo son el hígado y los riñones.

Pero por supuesto que si nos gustan o nos cuesta consumir diariamente las porciones de frutas y vegetales recomendadas al día (5 porciones), los batidos son una forma más de incorporar estos sanos alimentos a nuestra alimentación y beneficiarnos con sus nutrientes para ayudarnos a mantenernos sanos y saludables.

Por lo tanto, a la hora de elegir entre un zumo o un batido, es mejor el batido casero que conserva más fibra y nutrientes. En los niños, también son preferibles a otras bebidas como refrescos, bebidas azucaradas, sabiendo que no sustituye a la fruta y vegetal entero, sino que es un complemento.

Consejos para hacer los batidos más saludables

Es fundamental que sea un batido y no un zumo o licuado. Para eso es necesario utilizar una máquina como la túrmix o batidora de vaso porque conserva la fibra y la pulpa de la fruta o vegetal. En caso de no tener ese tipo de electrodoméstico usar la que encontremos en casa pero con la condición de recoger la pulpa y añadirla en el batido.

Evitar añadir ningún tipo de endulzante, como el azúcar, panela, siropes, melazas que enmascaran el verdadero sabor.

Preferir los batidos naturales hechos en casa con frutas y vegetales de estación, en lugar de comprar los comercializados en las tiendas de alimentos.

Hacerlo en el momento que se lo va a tomar para evitar la pérdida de nutrientes.

Recuerda que los batidos tienen un gran aporte calórico, por lo tanto es recomendable no beber más de uno al día, ni todos los días y evitar agregarle azúcar y edulcorantes.

En esta oportunidad, la hermana dominica Sor Isabel Lora nos regala la receta de distintos batidos de frutas y vegetales para ayudarnos a cuidar nuestro cuerpo y mantenernos saludables.

Batidos de las monjas

Batido con naranja, jengibre y zanahoria. Shutterstock | witaker

Batido de jengibre, zanahoria y naranja

Ingredientes:

15 cm de jengibre

1 zanahoria

1 naranja

Elaboración:Lavar el jengibre y rallarlo. Lavar la zanahoria y cortarla en trozos pequeños. Pelar la naranja y cortarla en gajos. Introducir todos los ingredientes en la batidora y batirlos bien con dos cubitos de hielo.

Batido de tomate y apio

Ingredientes:

3 tomates rojos

1 penca de apio

1 hoja de perejil

Zumo de ½ limón

Elaboración: Lavar los tomates y cortarlos en cuartos conservando la piel. Lavar bien el apio y cortarlo en trozos. Introducir los tomates, el apio y el perejil y triturar bien con dos cubitos de hielo. Verter en un vaso mezclado con un poco de zumo de limón.

Batido de remolacha, zanahoria y manzana

Ingredientes:

Una remolacha

Una zanahoria

1 manzana

Un diente de ajo

Pimienta molida

Elaboración: Lavar la zanahoria y la manzana. Mezclar con la remolacha en la batidora. Batir todo con un vaso de agua y dos cubitos de hielo. Sazonar al gusto.

Batido reconfortante de hortalizas

Ingredientes:

3 hojas de lechuga

½ brócoli

½ remolacha

1 manojo pequeño de acelgas

½ bulbo de hinojo

Sal

Elaboración: Lavar bien todos los ingredientes, cortarlos en trozos pequeños y pasarlos por la batidora junto con dos cubitos de hielo. Sazonar al gusto.

Batido de manzana, piña y fresas

Ingredientes:

1 manzana golden

1 rodajas de piña

6 fresas

Elaboración: Pelar la piña, quitarle el corazón y cortar en rodajas. lavar la manzana, trocearla conservando la piel y quitarle las pepitas. Lavar bien las fresas y quitarles el tallo. Pasar las frutas por la batidora.

Recetas del libro: La botica de Sor Isabel. Los remedios naturales de las monjas dominicas. Sor María Isabel Lora.Libros Cúpula. Páginas 70-74.