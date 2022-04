Un emotivo («histórico») partido de rugby con dos curas protagonistas en cancha

Dos sacerdotes en cancha

Otra de las particularidades del encuentro ha sido la presencia en cancha no solo de “El Gordo”, sino también la de otro sacerdote, el padre Nicolás Gastaldi, de la diócesis de Maldonado-Punta del Este-Minas en Uruguay, quien se desempeñó como “head coach” (entrenador) del conjunto uruguayo. En el siguiente video se lo puede ver:

Además de mencionar la labor de este otro sacerdote, “El Gordo” también hizo referencia a otras personas involucradas en este proceso:

“En la cancha habíamos dos curas. Él junto a un equipo muy fortalecido donde está Gastón Mieres (jugador de rugby uruguayo) dejando todo en la cancha. El Club Lobos que está haciendo un trabajo muy grande junto con Marcello Calandra (expresidente de la Unión de Rugby del Uruguay)”.

Un partido duro, pero lleno de compañerismo

“Como juez me tocó ver cosas adentro de la cancha que a veces no se ven en un partido internacional”, indicó Verde, quien resaltó que “el partido se dio en un clima muy duro y áspero dentro de la cancha, pero donde en todo momento hubo compañerismo”.

“Los jugadores se sentían orgullosos, llamaban a las madres, a las esposas, le mostraban cómo estaban queriendo salir adelante. Como juez me tocó ver cosas adentro de la cancha que a veces no se ven en un partido internacional. Me tocó jugar con ‘La Celeste’ varias veces y en estos casos hubo buenos golpes, buenos tacles. Uno le tendía la mano al otro y le decía: ‘Bien bancado el golpe’. Y Le daba la mano para levantarlo”, contó Verde.

“Dios puede sacar lindas flores de un bostazo”

“El Gordo” culminó destacó los mensajes que dejó esta jornada emotiva con personas que viven la experiencia de una segunda oportunidad en la vida.

“Creo que el hecho de que las autoridades nacionales hayan participaron significa que un país entero está confiando en la rehabilitación, dándoles esperanza en que a pesar de los errores cometidos si se quiere salir se puede. Hay gente que confía, trabaja y espera en ellos. Siendo Uruguay uno de los países más laicos y donde felizmente la Iglesia está separada del Estado, con claridad de roles, cada uno desde donde le toca estar trabajando pueda aportar mucho y sumar mucho a la causa”.

Finalmente, Verde confesó lo que les dijo a los jugadores utilizando una expresión de Mamerto Menapace, el famoso monje benedictino y escritor argentino que decía que “de un bostazo de vaca también puede salir lindas flores”.

“Nosotros, muchachos, somos considerados para la sociedad, por nuestros errores y por causas que hemos cometido, como un poco de bosta. Pero cuando nos dejamos abrazar porCristo y nos ponemos en confianza de él, cuando le metemos el compromiso y el esfuerzo en una cancha, Dios puede sacar de estos bostazos lindas flores. Como las que están sacando hoy de este estadio para Uruguay, Argentina y el mundo entero. Que esto se pueda replicar, que puedan seguir siendo ejemplo para tantos que hoy están encerrados en su celda y que crean que no hay salida”.