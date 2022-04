Franca Ovadje, economista: “En esta sociedad líquida, es importante tener visión de futuro»

Franca Ovadje es economista. Procede de una familia de diez hermanos. Sus padres dieron estudios tanto a las chicas como a los chicos. Hoy es una de las mujeres más influyentes de África

He mantenido una interesante entrevista con la economista nigeriana Franca Ovadje, que ha sido galardonada con el Premio Harambee 2022 a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana. A pesar del gran currículum que posee, mantiene una conversación cálida y humilde, típico de las personas generosas que comparten su sabiduría de forma natural y espontánea.

Licenciada por las universidades de Ibadan y Nsukka, es doctora en Administración de Empresas por el IESE. Fue profesora pionera de la más importante escuela de negocios de su país, la LBS (Lagos Business School), en la que ha impartido clases sobre liderazgo, gestión del cambio y gestión de recursos humanos.

También ha enseñado en universidades de Sudáfrica y Ghana. Ahora es profesora visitante en la Strathmore Business School de Kenia y presidenta del Centro de Investigación Danne Institute for Research de Nigeria.

En 2005, la profesora Ovadje recibió el premio African Management Scholar.

Es autora del libro ‘Change Leadership in Developing Countries’ y coautora del ‘Manual de Cambio Organizacional en África’, publicados en Estados Unidos por la elitista editorial neoyorkina Routledge, así como de numerosos artículos científicos, capítulos de libros y estudios de casos, incluido «Lo que se necesita para liderar el cambio en África», publicado en la colección de casos de Harvard Business Review.

Proyectos Solidarios

Ovadje devuelve a la sociedad lo que de ella ha recibido llevando a cabo numerosos proyectos solidarios. Fue Cofundadora y Presidenta del NBWF (Foro de Mujeres Empresarias), una ONG pionera en la formación, tutoría y apertura de mercados para pymes de mujeres en Nigeria.

Uno de sus programas de Capacitación para mujeres empresarias, denominado “Grow Your Business Programme”, ha sido seguido por cerca de cinco mil mujeres de su país.

“La formación es la llave que abre todas las puertas”

Nace en una familia de diez hijos, cinco chicos y cinco chicas. El padre trabaja en la banca y la madre es enfermera. A pesar de nacer en una sociedad machista, los padres ofrecieron las mismas oportunidades de formación a todos sus hijos, independientemente del sexo. Les enseñaron que la formación es lo más importante, es la llave que abre todas las puertas.

¿Qué piensa de la discriminación positiva? ¿Es efectiva o depende de los países?

Para mí, la discriminación positiva es como el principio para conseguir la igualdad en todos los campos: la política, la alta dirección, etc. Pero no es sólo llegar ahí, es obtener el respeto, es poder aportar. Por esto, la mujer tiene que merecerlo. No es sólo conseguir una cuota; hay que trabajar y merecer el respeto y la posición.

Franca Ovadje afirma que la formación es la herramienta transformadora de la sociedad. Di Flamingo Images|Shutterstock

Vivimos en una sociedad líquida que se transforma a velocidad de vértigo. ¿Da tiempo a implementar estrategias empresariales adecuadas a cada cambio del entorno?

En todo el mundo todo cambia mucho. Por eso es tan necesario tener una visión de futuro. Por ejemplo, estamos en la cuarta revolución industrial y algunas empresas todavía no lo ven. Otras lo han visto y están preparándose. Por eso tengo tanto interés en STEM [acrónimo de Science, Technology, Engineering and Mathematics], en la ciencia, la informática, la ingeniería, las matemáticas. Porque es el futuro. Y hay que prepararse. Pienso que es muy importante ver el futuro, ver la necesidad de cambio. Si no es así, no hay cambio, que es lo principal. Por eso algunas organizaciones pueden renovarse y prosperar mientras que otras no.

Es coautora del ‘Manual del Cambio Organizacional en África’. ¿Cuáles son las claves de ese cambio?

Para lograr el cambio en África, primero es la visión de futuro y también se necesita compromiso. El compromiso no sólo de los empleados sino también de los inversores y “stakeholders” que se verán afectados por este cambio.

A cada etapa de cambio, los líderes tienen que mirar si realmente tienen seguidores, “followers”, de lo contrario no pueden hacer mucho. También algunas empresas, como en un caso que tengo en mi libro, el Equity Bank de Kenia, tienen que empezar por un departamento sólo para innovación, que se dedica a mirar al futuro, desarrollar nuevos productos, que se renueva muchísimo y está al frente del cambio en África.

La falta de buena gobernanza en la política, ¿puede condenar a un país? ¿Pueden los líderes empresariales remar contra los obstáculos que continuamente ponen algunos gobiernos?

Las políticas de los gobiernos pueden frenar las empresas y no solo frenar, lo ponen difícil. Lo noto mucho cuando mis alumnos, directivos, en Lagos Business School me cuentan que es una lucha contra el ambiente socioeconómico.

Las políticas del gobierno cambian con mucha frecuencia. O quizá no cambian, pero no implementan sus políticas de una manera donde todo el mundo tenga las mismas reglas del juego. Unas empresas lo tienen más fácil que otras por la corrupción.

Esto lo dificulta. Pero, existen empresas que tienen principios y valores, que han demostrado que se puede, no en el corto, pero sí a medio plazo, vivir sin la corrupción.

«Existen empresas que tienen principios y valores, que han demostrado que se puede, no en el corto, pero sí a medio plazo, vivir sin la corrupción.»

Obtienen beneficios, y tienen mercado a medio plazo. Demuestran al gobierno que esta empresa no va a dar comisiones a nadie, no admite la corrupción. Los marginan, les pueden dar proyectos pequeños para quitárselas de encima porque no van a obtener comisiones ilegales. Pero es muy difícil, si buscas riqueza de forma rápida tener principios y valores.

Una empresa con valores tiene dificultades con los gobiernos corruptos, pero a medio plazo obtiene beneficios, dice la profesora Ovadje. Shutterstock

Profesora, usted ha recaudado fondos de organizaciones privadas y del Banco Mundial para brindar a las mujeres acceso a la Lagos Business School, y ha promovido la formación y el desarrollo de mujeres profesionales de recursos humanos en Nigeria a través de programas de formación y tutoría.

Muchas de estas mujeres son ahora directoras de recursos humanos o dirigen empresas de consultoría que emplean a numerosos nigerianos.

En los últimos 15 años, ha diseñado e impartido programas de desarrollo de liderazgo para estudiantes de tres de las universidades más antiguas de Nigeria: la Universidad de Ibadan, la Universidad de Nigeria y la Universidad de Lagos.

¿Cuál cree que son los retos de los líderes actuales en Nigeria? ¿Son diferentes los retos cuando se trata de las mujeres?

Las mujeres tienen más retos porque viven en una cultura machista. La mujer lleva la casa sola, el cuidado de los hijos y el trabajo fuera de casa. Otro reto es el trato que recibe como empleada. Hoy es distinto, antes era peor, pero todavía queda mucho que hacer todavía.

¿Cómo son las directivas africanas que usted ha formado?

Son mujeres muy trabajadoras, muy positivas, con confianza en sí mismas y ambiciosas.

¿Por qué creó proyecto TechPower?

Este es un proyecto muy importante para mí. Es un programa para desarrollar la capacidad de las niñas de secundaria en el espacio tecnológico. Va dirigido a niñas muy pobres que van a colegios públicos. El objetivo es darles oportunidades para que no se queden atrás en la cuarta revolución industrial.

Con el proyecto TechPower, Franca Ovadje impulsa la llegada de las niñas a carreras STEM. harambee.es

Les damos cursos y seminarios para motivarles a que empiecen una carrera de STEM, ciencias, tecnologías y matemáticas. Así pueden llegar a programas más avanzados.

Pueden hacer trabajos para empresas en cualquier parte del mundo, ganar algo de dinero y así quizá puedan pagarse la universidad o ayudar a sus familias.

En Nigeria no hay muchas mujeres en el sector tecnológico, sí que hay muchos hombres jóvenes, pero no mujeres. Si podemos atraer a las chicas con un programa ameno y divertido no pensarán en la tecnología como algo muy difícil.