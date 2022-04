Niños de Ucrania sobreviven solos en casa al bombardeo. Así lo hicieron…

Los niños se salvaron en la Pascua ortodoxa. Durante una semana estuvieron completamente solos, encerrados en su apartamento, bajo el fuego constante de las tropas rusas

Mykhailo, de 4 años, y su hermano adolescente Jason son niños increíblemente valientes. Pasaron toda la semana solos en un apartamento de la ciudad de Rubizhne, en la región de Lugansk, bajo el fuego constante de las tropas rusas.

Su madre -según el portal Suspilne- al salir de la casa les dijo que no «dejen el departamento a su suerte». Lamentablemente, no se sabe qué pasó con la mujer. Desde entonces, ella no ha vuelto con sus hijos …

Y siguieron diligentemente las instrucciones de la madre durante esos pocos días. Jason incluso trató de preparar comidas para él y su hermano pequeño. Afortunadamente, los vecinos acudieron al rescate, cuidando a los niños y llevándoles comida.

Salvado por soldados ucranianos

Probablemente debido al hecho de que Mychijło y Jason no abandonaron el apartamento, lograron sobrevivir. Su ciudad todavía está bajo el ataque de los rusos.

Jason, el mayor de los hermanos, le dijo al portal Suspilne cómo en la Pascua ortodoxa fueron salvados por soldados ucranianos: “Salí, y me vieron tres soldados. Dicen: ¿estás solo? Yo digo que no, estoy con mi hermanito. ¿Cuántos años tiene? Cuatro Dicen: vamos, mejor te sacamos, porque aquí es peligroso. El misil puede dar en la casa, se derrumbará, nadie te sacará».

Los soldados ucranianos primero transportaron a los niños al hospital en Severodonetsk, uno de los pocos lugares en su área que todavía está operativo. A partir de ahí terminaron en una familia en Poltava.

Según la información facilitada el domingo 24 de abril por la Fiscalía General de Ucrania, 213 niños ya han muerto y 389 han resultado heridos durante la guerra. La mayoría de los niños sufrieron en las regiones de Donetsk, Kiev y Kharkiv.