Emir Pabón de Cañaveral y el milagro de Dios

Emir Pabón es conocido por todo México, parte de Estados Unidos y en América Latina, sus logros y éxitos son inmensos, lo que pocos saben es que es un ferviente católico que cada día busca ser mejor en su religión y mejor con su familia.

Emir Pabón es reconocido por su alegría, sus cantos y sus bailes, todo un sin fin de dotes y talentos artísticos que han estado a prueba después de estar al borde de la muerte, él, su amada esposa y su bebé. Hoy abre su corazón en exclusiva a Aleteia.

¿Quién es Emir Pabón?

Mi nombre completo es Emir José Pabón Jiménez y mi nombre artísticos es Emir Pabón. Yo nací en la ciudad de México y gran parte de mi vida me crie en Colombia. Después volví a México para desarrollar mi vida artística como productor, músico, bailarín, actor. Afortunadamente he tenido muchas oportunidades para desarrollarme en la rama artística.

En el grupo Cañaveral siempre he trabajado al lado de mi padre, el maestro Humberto Pabón, liderando, produciendo, encaminando la música con mucho cariño y mucho amor. Paralelamente he cosechado una carrera artística muy satisfactoria como productor, director, conductor, actor. Además, hemos cosechado muchos premios con el grupo. Y de manera personal, siempre apoyando la causa de amor y la causa de fe al estar conectados con Dios. Mi carrera me ha dado muchas satisfacciones y proyectos que, con la ayuda de Dios, se cristalizarán muy pronto.

–¿Cuál ha sido tu camino de fe?

Siempre he tenido mucha fe porque crecí en una familia católica. En Colombia con mis abuelos, en paz descansen, siempre estaba en misa, orando en casa y, a través de ese amor que le tenemos a Dios, a nuestra religión, sigo ese camino importante de fe. Porque la fe realmente es lo que mueve nuestras vidas; sin fe no podemos caminar. Cuando voy a un concierto, cuando voy a algo de trabajo que tenga que ver con salir de casa, siempre me persigno. Me encomiendo a Dios y digo: “Pongo mi vida y todo lo que voy a hacer en tus manos”.

–¿Qué significa para ti la Virgen de Guadalupe?

Soy muy devoto de la Virgen de Guadalupe, de san Juditas Tadeo y de todo lo que tenga que ver con nuestra religión. Tengo mucha fe. Es maravilloso poder estar conectado con la Virgen de Guadalupe porque sientes su misericordia, su amor.

–Compártenos un poco del momento tan doloroso del accidente automovilístico y como tu fe te saco de la obscuridad de la desesperación…

Después de momentos tan difíciles como el que tuvimos recientemente mi esposa, mi hijo y yo, tras ese accidente mortal en el que Dios estuvo presente, nos protegió. Y nos dio una segunda oportunidad de vida. Lo primero que hicimos cuando llegamos a México fue ir a la Villa a agradecerle a la Virgen de Guadalupe, porque oramos mucho con ella y mucha gente oró por nosotros.

Es un momento que todavía me sigue doliendo mucho, trato de no hablar del accidente. Me conecta al momento y me acuerdo absolutamente de todo. Fue un accidente mortal, mi esposa embarazada y yo íbamos a perder la vida pero, con tanto amor de Dios, que estuvo presente, estamos vivos. Tenemos a nuestro hijo sano, aunque fue prematuro.

A mi esposa y a mí se nos complicaron muchas cosas físicas, pero estamos aquí presentes y, lo más importante, es transmitirle a la gente que tengan fe en Dios, que cierren los ojos y vean la imagen de Dios, porque a Él siempre llega a tiempo si tienes fe.

La fe realmente mueve montañas. Cuando tienes amor y fe en tu corazón, ocurren cosas maravillosas. Los milagros existen porque mi esposa, mi hijo y yo somos un milagro de Dios, un milagro de la vida, porque nuestro accidente fue mortal. Nadie se explica por qué estamos vivos.

Siempre le pedí a Dios que me diera la oportunidad de estar casado, de tener una buena mujer y que me diera la oportunidad de tener hijos, siempre soñé con eso. Ahora, me siento el hombre más bendecido porque encontré una gran mujer que me ha dado la satisfacción y el regalo más grande que es mi hijo.

En mi carrera he tenido la oportunidad de cantarle en tres ocasiones, en la Basílica, a la Virgen de Guadalupe celebrando el 12 de diciembre y el 10 de mayo con canciones muy hermosas que se le han escrito. También, estoy terminando de componer una canción que tiene que ver con la fe, con Dios y con el milagro de vida que tenemos mi esposa y yo: nuestro hijo Matías de Jesús.