El Papa aclaró por qué no menciona a Putin en sus condenas a la guerra

En una entrevista brindada al diario La Nación de Argentina el papa Francisco hace referencia a las gestiones del Vaticano para buscar la paz en Ucrania. Pero también reflexionó acerca del periodismo y hasta volvió a responder sobre un posible viaje a Argentina

El Papa Francisco brindó una entrevista al periodista Joaquín Morales Solá, periodista del diario La Nación y presidente de la Academia Nacional de Periodismo. En la misma respondió a una de las más insistentes críticas vertidas contra él en la prensa internacional: por qué no nombra a Vladimir Putin en sus condenas a la invasión rusa. Además, Francisco aclaró unos dichos que había dejado trascender un periodista argentino en una carta privada al que pidió no publicar esa misiva.

Así como al propio Juan Pablo II se lo llegó a cuestionar en la década del 80 sobre por qué no mencionaba a la URSS en cartas dirigidas a Ucrania, se critica a Francisco por no mencionar a Rusia en sus explícitas condenas a la guerra y vehementes pedidos de cese del fuego. A la pregunta (entrevista completa aquí) de Morales Solá, Francisco responde: “Un papa nunca nombra a un jefe de Estado ni mucho menos a un país, que es superior a su jefe de Estado”.

Asimismo, ratificó que siempre hay gestiones del Vaticano para buscar la paz. “El Vaticano no descansa nunca”, aseguró, aunque aclaró que los detalles no se pueden contar “porque dejarían de ser gestiones diplomáticas. Pero los intentos no cesarán nunca”.

En referencia a la ocasión al inicio del conflicto que visitó la embajada rusa para realizar gestiones cuyos contenidos no han trascendido públicamente, recordó que fue solo y no quiso que nadie lo acompañara:

“Fue una responsabilidad personal mía. Fue una decisión que tomé en una noche de vigilia pensando en Ucrania. Está claro para quien quiere verlo bien que estaba señalando al gobierno que puede poner fin a la guerra en el próximo instante. Para serle sincero, quisiera hacer algo para que no haya una sola muerte más en Ucrania. Ni una más. Y estoy dispuesto a hacer todo».

No obstante, explicó que no visita Kiev ya que no puede hacer nada que ponga en riesgo objetivos superiores, “que son el fin de la guerra, una tregua o, al menos, un corredor humanitario”. “¿De qué serviría que el Papa fuera a Kiev si la guerra continuara al día siguiente?”, se preguntó ante Morales Solá.

Periodismo, noble profesión

Esta semana, un periodista de la cadena de noticias C5N, reconocida por su abierto y explícito apoyo al gobierno argentino, difundió una carta personal en la que el Papa recordó los que en más de una ocasión, y de manera pública, denomina los pecados del periodista. La difusión de esa misiva privada sin el contexto previo por el que el Papa los recordaba, prestó a una nueva confusión.

“El periodista me preguntó si la podía hacer pública y yo le contesté que era mejor que no se conociera ‘para no echar querosene al fuego’. No quiero que queden dudas. Solo señalaba las tentaciones a las que pueden estar expuestos algunos periodistas. Nunca fue una acusación a todo el periodismo”, aclaró, y en otro punto de la entrevista ratificó que siempre habla del periodismo como ‘noble profesión’.

¿Cuándo visitará Argentina?

Finalmente, la pregunta sobre un posible viaje a Argentina volvió a estar presente en esta entrevista a La Nación. Con respecto a cuándo podría suceder eso, el Papa respondió:

«No lo sé. Deben coincidir varias circunstancias. Pero quiero volver a ver el país porque nunca lo olvidé«.