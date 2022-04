La voz de los no nacidos también viaja en los buses de Ecuador

Un mensaje a favor de la vida, con referencia a la campana “La Voz de los No Nacidos” presente en Ecuador, circula por el sistema de transporte Metrovía. Y lo hace en medio de un contexto en el que la Asamblea Nacional finalmente no se ha pronunciado sobre el veto parcial del presidente Guillermo Lasso a la ley que despenaliza y regula el aborto por violación, norma que próximamente entrará en vigor

“Que su sonido anuncie al mundo el Evangelio de la vida y despierte la conciencia de las personas”. Aquí la frase, junto a la imagen de la campana de la vida que recorre Ecuador desde el mes de febrero, que se puede apreciar en 11 buses del sistema de transporte Metrovía que recorren la troncal 1 Metroquil (Terminal Río Daule – Guasmo), tal cual difundió la Arquidiócesis de Guayaquil.

@arquidiocesisgye

La frase del papa Francisco y el símbolo a favor de la vida que representa la campana “La Voz de los No Nacidos” no hace otra cosa más que darle visibilidad a la defensa de la vida. La misma se ha desatado en Ecuador en un contexto complejo ya no solo para ese país latinoamericano en cuanto al avance de leyes que despenalizan el aborto.

@arquidiocesisgye

“Hay muchas personas que aún no conocen sobre la campana de la vida y queremos que por medio de esta difusión en la Metrovía, las personas conozcan de nuestra lucha y lo que significa la defensa de la vida de aquellos que no tienen voz y que buscan la oportunidad de nacer, de no ser asesinados por sus propias madres”, expresó Estela Zea, vocera de Sí a la Vida, tal cual indica la Arquidiócesis de Guayaquil.

En ese sentido, también se recuerda que la campana “La Voz de los No Nacidos” retornará a la localidad de Guayaquil. Lo hará a finales de abril luego de su pasaje por el Vicariato Apostólico de Zamora.