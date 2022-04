Grandes «fakes» sobre los católicos y que muchos creen

Desconocer tu fe te hace vulnerable, ¿sabes cómo y dónde encontrar la verdad del catolicismo?

«y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”

Juan 8

Tengo primos que son rabinos. Crecí en medio de dos culturas y religiones, la hebrea y la católica.

Suelo decir que soy católico por convicción y por una amistad que no es de este mundo y que me ha acompañado a lo largo de mi vida: Jesús Sacramentado, el gran amigo, el mejor de los amigos.

Me ha ayudado muchísimo mi devoción y amor por la Madre de Jesús y madre nuestra, la bienaventurada y siempre Virgen María.

He experimentado sus cuidados y protección y si lees mis escritos en Aleteia, tal vez sea porque ella me encaminó y orientó cada vez que me desviaba del camino.

Por esta peculiaridad, he procurado conocer mejor mi fe, estudiar los textos sagrados, el Catecismo de la Iglesia Católica, los documentos de los Papas.

Conoce tu fe para que sea luminosa

Sin embargo he notado una cantidad enorme de mentiras que circulan en las redes sociales sobre los católicos y nuestra Iglesia, denigrando al Papa, deshonrando a la madre de Jesús, hablando pestes de los sacerdotes.

Desconocer tu fe te hace vulnerable.

Debemos conocer nuestra fe para poder defenderla y dar a conocer sus maravillas.

Es un privilegio ser católico en estos tiempos de oscuridad y confusión. Debes saber cómo reaccionar ante tanto ataque programado, que no es casual, contra nuestra santa religión.

Te ofenden con malas palabras y lanzan grandes mentiras, cada una bien estudiada, para causar el mayor daño posible a nuestra fe.

Fakes sobre la Iglesia

Las mentiras se hacen cada vez más grandes. Y hay muchos que las creen.

Incluso hay católicos que terminan criticando a su Iglesia y nuestra santa religión. Señalan al Papa, a los sacerdotes. Suelen empezar sus oraciones en las redes sociales de esta forma: “Soy católico, pero…”.

Cada cierto tiempo sacan del armario, lleno de polillas y alcanfor, sus viejos manuales contra el catolicismo.

Emplean mentiras bien elaboradas, teorías absurdas, tan ilógicas que se caen de su peso. Pero les dan valor sacando de contexto citas bíblicas, mostrando ellos una falsa autoridad.

Es como ir de pesca, usas la carnada adecuada y algún pez morderá el anzuelo.

Contrasta la información

Una de las mentiras mas absurdas y que más usan es esta: “Los católicos adoran imágenes”. ¡Santo cielo! ¿Hay quién crea esto?

En Aleteia hemos publicado artículos para orientarte y que sepas cómo defenderte y mostrar la verdad. Te recomiendo leer estos escritos sobre las imágenes.

Poco a poco iremos publicando artículos para desenmascarar a los que buscan hacer daño a los que creen en la verdad. Parece que tiene un manual bien estudiado.

Tú reza, perdona, defiende tu fe, estúdiala, debes conocerla bien y no caigas en esas trampas que te hacen dudar y te alejan de Dios.

¡Ánimo! Dios te ama.