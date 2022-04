Chile: Una cadena de favores se mueve con fuerza por las personas mayores

“No es solo hacer entrega de alimentos, es dar amor y preocuparse de tantos adultos mayores que se encuentran solos, sin apoyo y eso marca la diferencia. Para mí han sido los dos años más lindos de mi vida”, expresa a Aleteia Gustavo Heise, fundador de la Corporación Cadena de Favores en Chile, iniciativa solidaria que ha apoyado a más de 2000 adultos mayores y a más de 1000 familias durante la pandemia.

El investigador en políticas públicas, especialista en pobreza, Gustavo Heise, se encuentra dedicado «24/7» a dar vida a la recientemente creada corporación “Cadena de Favores”.

Se trata de una idea nacida de la película que lleva ese nombre y que fue la chispa que encendió una enorme agrupación de ayuda a adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Fue en una de las tantas actividades laborales que realizaba, cuando la realidad lo golpeó con tal crudeza, que decidió cambiar el rumbo de su vida y entregarse por completo a esta causa que ya ha apoyado a más de 2 mil personas mayores, solo en la Cuarta región del país. Este católico se mueve con una fe tan entusiasta y motivadora, que día a día suma más personas y extiende sus aportes.

Cadena de favores

Concretando un sueño

“Los adultos mayores siempre han sido sujeto de interés para mí por la dura realidad que viven y por la falta de políticas públicas eficientes y efectivas que les permitan tener una vida digna. Me encontraba apoyando a grupos de personas mayores en una localidad de la zona y en agradecimiento uno de ellos me invitó a tomar once (merienda típica chilena que se toma por las tardes, a veces como última comida del día), cuando llegué a su casa me sirvió un té, abrió el refrigerador para ver qué más me podía ofrecer y estaba prácticamente vacío», expresa.

«Eso me impactó mucho y regresé a mi casa pensando que tenía que hacer algo para aportar. Cuando llegué esa noche, encendimos la TV y estaban emitiendo la película ‘Cadena de Favores’, sentí que era una señal y tenía que ponerme a trabajar. Hablamos con mi esposa y al otro día tomé la tarjeta de crédito y realicé compra de alimentos para distribuir en los sectores que yo conocía», relata.

Cadena de favores

La cadena se multiplica

“Me di cuenta de que yo era un bendecido y nunca había tenido grandes carencias, entonces miré a mi alrededor y vendí todo lo que sentí que no era esencial para vivir y así seguí sustentando el proyecto. Luego de esas primeras entregas, hicimos un video dando cuenta de lo que yo estaba haciendo, el cual recibió muchas visitas y motivó a más personas a sumarse y formar parte de este proyecto”, cuenta Gustavo.

El fundador de “Cadena de Favores” señala que con la llegada de la pandemia y las restrictivas cuarentenas, la necesidad de apoyar creció enormemente y se generó un sistema colaborativo:

“Además de ser bendecido por poder ayudar a otros, fui conociendo e integrando a muchas personas y empresarios que creyeron en el proyecto y que se han transformado en mis amigos. Lo que partió como un sueño, se ha transformado en una realidad, concretando una serie de alianzas estratégicas que nos están permitiendo llegar más personas y expandirnos a otras zonas del país”.

Cadena de favores

Sé que Dios está conmigo

La fe es un motor importante para Gustavo:

“Todo el tiempo me pasan cosas maravillosas que sé provienen de Dios. Hay muchas veces que he tenido que moverme solo haciendo de todo, desde conseguir los aportes, trasladarlos, hacer las entregas y en cada paso Dios me apoya y siento que la gente que me rodea son ángeles enviados por él. Me siento tremendamente orgulloso y agradecido de todas las personas que han creído en este proyecto”.

“Yo soy inmensamente feliz y sueño con llegar a todo Chile y sumar también a otros países. Por ahora, estamos ampliando la cobertura a otras ciudades del norte Grande y cuando ya tengamos bien cubierto, la idea es seguir hacia al sur”.

Cadena de favores

Nuevas líneas de apoyo

Además de la entrega de alimentos, kits de higiene y vestuario, Gustavo tiene proyectada una línea de atención en salud integral.

“La idea es agregar operativos de salud en zonas alejadas, donde las personas mayores se ven muchas veces, imposibilitadas de acceder a atención. La idea es tener un bus habilitado donde especialistas médicos, kinesiólogos y odontólogos realicen atención. Esto lo queremos iniciar durante el segundo semestre de este año con los profesionales que forman parte de nuestra Corporación. Concretamos también un convenio con profesionales de la Universidad de La Serena y Católica del Norte para reparación de viviendas y entregar así mayor dignidad a muchos adultos mayores”.

Por ahora el foco está en lanzar el sitio web de la corporación y para mayo iniciar una gran campaña de socios. En paralelo, Gustavo está invitado a dar charlas motivacionales en colegios, porque la idea es educar desde la primera infancia sobre la importancia de trabajar por los que más nos necesitan y multiplicar así la «Cadena de Favores» al máximo.

“La única forma de construir es dando amor y el mensaje que puedo dar ahora es de un agradecimiento profundo a todos los adultos mayores por todo el amor que me han dado”, culmina.